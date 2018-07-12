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أوضحت الفنانة اللبنانية نادين الراسي حقيقة الفيديو المثير الذي ظهرت فيه مؤخراً، وأعادت نشر المقطع المصوّر على حسابها على "تويتر".

وتعليقاً عليه غردت: "وهيك أخدت صُوَر وفيديو للعرسان. وبما إنّو طولي بيسكّر عاللي ورايي قعدت على الأرض اللي من ترابها تكوّنّا".

وأضافت: "فليلّي قال مستواي الأرض بقلّوا أكيد وبيشرّفني. أذكر يا إنسان أنَّك من التُراب وإلى التراب تعود. و يلّا لضعيفي النُّفوس wake up!".

يشار إلى أن الممثلة كانت تعرضت لحملة انتقادات واسعة بسبب ظهورها في الفيديو أثناء حضورها حفل زفاف في باريس وهي تجلس على الأرض أمام العروسين وتقوم بالتقاط الصور بواسطة هاتفها الجوال.