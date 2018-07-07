بالصورة - داليدا تنشر الصورة الأولى لابنتها من رامي عيّاش !

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شاركت مصممة الأزياء داليدا، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، متابعيها الصورة الأوضح لابنتهما ايانا التي رزقا بها في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد ابنهما البكر آرام.

ونشرت داليدا عبر حسابها الشخصي على تطبيق "انستغرام" الصورة التي ظهرت فيها للمرة الأولى مع مولودتها.

وأطلت داليدا بفستان ازرق قصير، حاملة ايانا بين يديها.

وكتبت معلقةً على الصورة باللغة الانكليزية: "تعرفوا الى دميتنا، اللهم بارك أطفالي".

وانهالت التعليقات المباركة للثنائي، والتي تراوحت بين من شبّه ايانا بوالدها ومن شبهها بوالدتها... ما رأيكم انتم؟