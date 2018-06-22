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بالصور - بعد تيم حسن... جورج وسوف: "لا تهكلو للهم"

22
JUNE
2018
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تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، صورة نشرها زياد الخطيب، مدير التسويق والمبيعات في شركة "الصبّاح"، للمطرب السوري جورج وسوف، مرتدياً قبعة مكتوباً عليها لازمة بطل العمل "لا تهكلو للهم"، الى جانب علم البرازيل، في إشارة الى تشجعيه إياه في كأس العالم الحالي في روسيا.

وكان وسوف قال في تصريح تلفزيوني، إنه تابع خلال شهر رمضان المنصرم الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، بخاصة شخصية "جبل" التي يؤديها الممثل السوري تيم حسن.
وعلّق الأخير على كلام "الوسوف" عبر تغريدة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "متابعتك بتفرح قلبي وبتزيد للهيبة هيبة. شكرا لسلطان الطرب شكرا ابــو وديع الكبير".

يُذكر أن "الهيبة-العودة" عن قصة هوزان عكّو، وسيناريو وحوار باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي، ومن بطولة الممثلين عبدو شاهين وأويس مخللاتي ومنى واصف ونيكول سابا ورفيق علي أحمد وسواهم.

(لها)

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