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بالصورة: مقتل النجمة التركية الشهيرة !

21
JUNE
2018
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شاشة نيوز - وكالات - لقيت مغنية تركية مصرعها، في إطلاق نار وقع في ملهى ليلي في مدينة بودروم التركية الساحلية، التي تعد واحدة من أكثر المناطق جذبا للسياح في البلاد.
وذكرت تقارير محلية، أن المغنية هاجر تولو، كانت تغني في ملهى ليلي يدعى "ميدوسا" عندما اقتحم 4 مسلحين المكان وأطلقوا النار.

وأدى الهجوم إلى مقتل المغنية، التي بلغت من العمر 40 عاما، بالإضافة إلى شخص آخر يعتقد بأنه مالك الملهى، ويدعى محمد سورينسوي. كما أصيب 4 أشخاص آخرين.

وعملت تولو كمغنية وعارضة، ولاقت أشهر أغنياتها رواجا، إذ حصلت على 4 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

واعتقلت قوات الأمن 4 أشخاص للاشتباه بصلتهم في الهجوم، وذلك بعد أن راجعت كاميرات المراقبة في المكان وتمكنت من تحديد السيارة التي أقلت المسلحين، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف، لكن تقارير محلية ذكرت بأن المغنية كانت في "مرمى الرصاص"، الذي أطلقه المهاجمون.

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