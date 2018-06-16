living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - انتقادات لـ"طريق" و على رأسها هذا المشهد "المشمئز" !

16
JUNE
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعرب الناقد الفني أمين حمادة عن رأيه في وجود "حفر" كثيرة في مسلسل "طريق"، مهاجماً في الوقت عينه مشاهد تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي.

وجاء في مقال حمادة في الشقيقة "الحياة": «تِخنِت»، كلمة لبنانية عامية تُستخدم للتعبير عن تخطي الحدود إلى درجة كبيرة في شكل سلبي. لعلها الكلمة الأنسب لتوجه إلى أي مسلسل، يبدأ ادعاءً من أديب كبير فينتهي مكسيكياً، باكتشاف أن الأخ هو الابن. ويستحوذ فيه حنجور بول لقطة قريبة مركزة، بلا أي مبرر درامي. ويشكل مثالاً صارخاً على استغلال سذاجة شبكات التواصل الاجتماعي، في إطلاق شعارات فارغة، بتفسير لا يمت إلى منطق الأحداث بصلة. نكبات متسلسلة في مسلسل «طريق»، يعبرها بتفوق الممثل السوري عابد فهد، يلحقه بعد حين ممثلون، ويضيع فيه النص والإخراج.
وأضاف في مقطع آخر: من ناحية الإخراج، فالنكبات كثيرة. لافتة «طويلة عريضة» تشير إلى منع تجول السوريين لم تشاهدها المخرجة السورية رشا شربتجي في الكادر. وعلى رغم واقعية اللافتة في مناطق لبنانية، إلّا أنها خيالية في عمل نصف شخصياته سورية تتجول بحرية تامة. وفي خيارات غير مفهومة تتحمل معنى «الاشمئزاز»، تأخذ كاميرا شربتجي لقطات «كلوز» لعبوة مليئة ببول «أميرة» أثناء قيامها بفحص الحمل، من دون أي منطق فني. وتكمل «فرانكشتانياً» بجعل «سعاد» من أداء الممثلة السورية وفاء موصللي (58 عاماً) والدة «جابر» من تجسيد فهد (54 عاماً)، بلا أي ماكياج خاص يزيد فارق السن. ربما هو قرار متأخر بعد البدء بالتصوير، لكنه أكيد أكثر من استخفاف إذ كان هدفه إخفاء الحبكة المكسيكية. في أحد مشاهد الحلقة الأخيرة، تنسف شربتجي جلّ المشهدية التي تتبناها في العمل، فيظهر طبيب مختص «متعلم»، بملابس تماثل ذوق «جابر».

(لها)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout