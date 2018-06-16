بالصور - نجم "ستار اكاديمي" السوري يتزوج مدنياً من لبنانية

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أعلن نجم "ستار أكاديمي" لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، دخوله القفص الذهبي بزواج مدني.

وكان محمد باش أعلن خطوبته بأجواء رومانسية، قبل ان يعلن زواجه بمنشورٍ جاء فيه: "معها تعلمت كيف الحب يكون حقيقي، وكيف قصص الخيال ممكن نعيشها ونعملها واقع، وأنا فعلاً واقع بأجمل غرام وعم عيش حياتي كل يوم عيد بوجودها".

وأضاف: "سعيد كتير إني عم شارك الكل بخبر زواجي من المهندسة كريستين ميشال المر يلي تم خلال شهر أبريل - ٢٠١٨ بمباركة من أهلنا وكل حبايبنا.. كل عام وانتو بخير ومكملين بمحبتكم".

ونشر باش صورة له برفقة زوجته الحسناء كريستين من حفل زفافهما فانهالت التعليقات المهنّئة لهما.

(لها)