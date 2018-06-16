الموت يخطف فناناً بحادث دهس مأساوي!

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توفيّ الملحن الغنائي المصري الكبير خالد البكري، إثر تعرّضه لحادث دهس بسيارة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.



في تفاصيل الحادث المأساوي، كشفت النجمة السورية أصالة من خلال نشر صورة للراحل عبر "إنستغرام"، قائلة: "هذا الفنّان والملحّن الكبير خالد البكري توفي اليوم عندما قرّر أنّ يتوقّف على الطريق عندما رأى كلب وشعر أنّه يحتاج لماء وطعام، ترك أطفاله الصغار في السيّارة ونزل بالماء ليسقيه، وحصل ما حصل وانتهى مشواره بقصة لن ينساها إنسان، رحمه الله فقد عاش ومات وهو يرحم البشر وغيرهم... أدعوا له ولا تنسوه، خالد البكري، رحمه الله".



يذكر أن البكري لحّن عددا من أشهر الأغاني لأكبر نجوم الوطن العربي، ومن بين ما لحنه أغنية "اتحدى العالم" لصابر الرباعي، و"الحب الكبير" لراغب علامة.



(لها)