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أثارت امرأة من جامايكا معروفة باسم N. Gray ، موجة من التعليقات والسخرية على الإنترنت بسبب الطريقة الغريبة التي تسلمت بها الجائزة الكبرى باليانصيب.



فقد وصلت إلى المؤتمر الصحفي لتسلم جائزتها وهي ترتدي قناعاً على شكل رمز تعبيري وتحديداً الإيموجي الذي يغمز، من أجل إخفاء هويتها كونها أصبحت مليونيرة.



هذا الأمر طرح تكهنات عدّة حول السبب الذي جعل "غراي" تعتمد هذا الأسلوب للحفاظ على خصوصيتها، ما استدعى توضيحاً من شركة اليانصيب.



فكتبت الشركة على صفحتها الخاصة على فايسبوك منشوراً جاء فيه: "وصلت الفائزة بجائزة سوبر لوتو لإستلام الشيك وهي ترتدي قناعاً اختاره الجمهور من خلال عملية تصويت على الإنترنت".