بالصورة: إليسا في السعودية

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تستضيف المملكة العربية السعودية، أول حفل غنائي للمطربة إليسا، على أراضيها.

وسيقام الحفل يوم السبت الموافق 16 حزيران الجاري، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر، في مركز الملك فهد الثقافي، في العاصمة السعودية الرياض.

وستحيي إليسا حفلها في نفس اليوم الذي ستحيي فيه المطربة المصرية، أنغام أولى حفلاتها في السعودية.

وسيكون حفلتي أنغام وإليسا في السعودية، مخصصتين للنساء فقط.

وعقبت إليسا على غنائها لأول مرة في السعودية قائلة: "إن غنائي في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى هو حدث جميل متشوقة للغاية له، إذ سيكون يوم السبت المقبل لا ينسى مع ذلك الجمهور الذي سألتقيه للمرة الأولى".

يذكر أن المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، ستحيي أول حفل لها في السعودية، في 19 حزيران الجاري، يتبعها حفل للمطربة السورية، أصالة نصري، في 20 حزيران، والمطربة الكويتية نوال في 23 حزيران.

وكانت أنغام طرحت أول ألبوم لها باللهجة الخليجية، في شهر كانون الثاني، ويحمل عنوان "راح تذكرني"، ويضم 12 أغنية، ومن إنتاج شركة "روتانا".



sputnik