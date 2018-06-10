إنفصال نجم عربي جديد عن زوجته بشكل مفاجئ

A + A -

لم يعلّق الملحن المصري وليد سعد على خبر انفصالها عن زوجته، بعد زواج إستمر لأكثر من 20 عاماً.

وإنتشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأن سعد إنفصل عن أم أولاده، بسبب بعض الخلافات العائلية التي زادت في الفترة الأخيرة، ولم ينجح أي من العائلتين في حلها، إلى أن وصلا إلى الطلاق.

وحاولت "لها" التواصل مع الملحن الشهير للاستفسار عن الموضوع ونفيه أو تأكيده، لا سيما انه متزوج وله أربعه أبناء.

يُذكر أن سعد شارك في تترات مسلسلات رمضانية، وهي "أبو عمر المصري" للممثل المصري أحمد عز، و"ممنوع الإقتراب أو التصوير" للنجمة زينة.