بالفيديو - تيم حسن يكشف سبب غياب نادين نجيم عن "الهيبة-العودة" !

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أكد الممثل السوري تيم حسن أن الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مسلسله "الهيبة" مبالغ فيها ولأسباب عديدة، مؤكداً أنه ليس المسؤول عن خروج النجمة نادين نسيب نجيم من العمل الرمضاني.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "مجموعة إنسان" أنه لم يحدث أي مشاكل بينه وبين النجمة اللبنانية في كواليس المسلسل، مشيراً إلى أنه كان هناك "كيمياء" بين فريق العمل بشكل كامل ولم يكن هناك أي مشاكل بينهما.

ولفت إلى أنه تمنى على المنتج أنه بعد أكثر من عملين مع نجيم بات يحتاج إلى التغيير، وجاءت فكرة المسلسل بأن تتناول الهيبة في الفترة التي سبقت أحداث العمل الاول، مؤكداً أنه لم يكم المسؤول عن خروجها من المسلسل بل هو قرار إنتاجي وإخراجي وفني.

ودافع خلال البرنامج عن الألفاظ الخارجية التي يقولها في "الهيبة"، موضحاً أنه من أولويات الشخصية مفرداتها، وهي صادرة من شخص سبق له السجن أكثر من مرة، فضلا عن أن العمل يدور في إطار من "الأكشن" و"التشويق"، وأن غالبية هذه النوعية من الأعمال تضم ألفاظاً خارجة.

ورداً على إن كان يتخوف من تأثر ابنه بهذه الألفاظ، فأكد أن النسبة الكبيرة من الأطفال أصبحوا يحبون متابعة هذا النوع من الأعمال الفنية.

(لها)