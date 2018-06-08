مخرج "تانغو" يكشف هوية قاتل "فرح"

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كشف مخرج مسلسل "تانغو" رامي حنا متابعيه على "إنستغرام" بمعلومة بسيطة حول الغموض الذي يلف الجريمة التي اودت بحياة "فرح" (دانييلا رحمة) وقال إنّ "قاتل فرح يتضمن اسمه حرف "الياء".

ويبدو أن رامي احب ان يدخل رواد مواقع التواصل ومشاهدي المسلسل بحالة غموض أكبر نظراً إلى أنّ الكثيرين من الابطال يتضمن اسمهم حرف "الياء" كـ سامي (باسم مغنية)، كريم (يوسف حداد)، لينا (دانا مارديني).

"تانغو" يضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية وهم باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حداد، طلال الجردي، سميرة بارودي.