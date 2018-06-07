مخرج "الهيبة" يفجّر مفاجأة.. هذا ما كشفه!

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كشف المخرج السوري سامر البرقاوي انه سيبدأ وضع لمساته على الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”.



واعلن “البرقاوي” الخبر في مقابلة مع قناة “الميادين” حيث أكد انه انتهى من إنجاز مونتاج الحلقة 30 من مسلسل “الهيبة العودة” والتي ذيّلها بعبارة “إلى اللقاء في الجزء الثالث”.



لم يتحدث “البرقاوي” اكثر عن الموضوع او يكشف معلومات إضافية عن حيثيات الجزء الجديد بإنتظار القراءة الأولى ومن ثم تفريغ النص وإقتراح الممثلين المناسبين.



يذكر انه يعرض حالياً الجزء الثاني من “الهيبة” وهو يحقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً بين صفوف الجمهور.