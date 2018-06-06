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يستمر الحماس والتشويق في المسلسل الرمضاني “تانغو” الذي يعرض يومياً عبر عدة شاشات عربية حيث تتصاعد الاحداث وتتطور الامور نحو الاسوأ حلقة بعد حلقة.

المسلسل الذي دخل ضمن قائمة اكثر المسلسلات مشاهدة، اثار الجدل كثيراً خاصة مع وضع جميع ابطاله ضمن دائرة الشك والاتهام حول جريمة راحت ضحيتها فرح (دانييلا رحمة) ودخول عامر (باسل خياط) في غيبوبة اثر حادث السير الكبير الذي وقع في بداية حلقات “تانغو”.

المشاهد يتساءل يومياً حول من قتل فرح وحائر في امره وهذا ان دل على شيء يدل على نجاح المسلسل وانتظار حلقاته بشغف فالحبكة القوية والذكية التي كتبها إياد أبو الشامات والمخرج رامي حنا ابدع بنقل الصورة بكادرات ولا اروع. اما النجوم فحدث ولا حرج عن ادائهم الرائع.

المسلسل يضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية وهم باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حداد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار وغيرهم الكثير وهو العمل الذي يخرجه رامي حنّا وكتبه إياد أبو الشامات ومن انتاج شركة ايغل فيلمز.