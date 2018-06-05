رابعة الزيات: أنا قارئة جيدة للسياسة ولن أقع فريسة اليأس لأنني لا أشبه الاخريات ولا شيء يحد من طموحي!

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ندى عماد خليل -

الاعلامية رابعة الزيات تجمع في شخصيتها الكثير من الصفات الحلوة وتتمتع بحضور جميل سواء على الشاشة أم في الحقيقة ليس فقط بسبب جمالها الآسر بل أيضاً بسبب مصداقيتها ورقيها وروحها المرحة!

■ أخبريني عن برنامجك الرمضاني على السوشال ميديا؟

- اسم البرنامج "الله كريم"، وهو بمثابة "حملة انسانية" في شهر رمضان المبارك. أطلقته في أول يوم من الشهر الفضيل، ومن خلاله يتم تسليط الضوء على حالات إنسانية صعبة في محاولة للحصول على مساعدات من خلال السوشال ميديا. وأعتقد أنه أول برنامج إنساني إجتماعي "أونلاين"، إذ بالعادة يكون هناك أنواع أخرى من البرامج مثل التي تُعنى بالجمال والتجميل أو الموضة وغير ذلك، وأنا أحببت أن أقوم بهذه المبادرة لكي أستفيد من حضوري على السوشال ميديا ومن "المتابعين لي" ومن يحببونني، ولأنني أريد علاقة مباشرة مع الناس وفي الوقت نفسه أريد أن أكون حرّة بأن "أعمل اللي بدي ياه"، ففي "الاونلاين" الكثير من الحريّة، ولا شيء يمنع أن يتحوّل إلى برنامج تلفزيوني ولكنني كنت مصرّة أن تكون إنطلاقته "اونلاين" لذلك لم أعرضه على أي محطة تلفزيونية. أحببت أن تكون المبادرة شخصية لكي أُثبت للناس أن بإمكاننا من خلال السوشال ميديا أن نقوم بالكثير من الامور المهمة والمفيدة ونؤثر بغيرنا.والحمدلله هناك الكثير من التفاعل والكثير من التعليقات و"اللايكات" و"الشير" سواء على الفايسبوك أم الانستغرام أو التويتر او اليوتيوب.

■ هل ستقدمين موسماً جديداً من برنامج "أحلى ناس"؟...

- لا أعتقد، لأن كان من المتفق عليه أن أقدم 13 حلقة وهو مكلف جداً، خصوصاً وأن الضيوف فيه هم نجوم الصف الاول، وهم يعدون على الاصابع في لبنان ومن الصعب استقطاب النجوم العرب بسبب عدم توفر الامكانيات المادية. الحمدلله قدمت موسماً ناجحاً وأعتبرالتجربة مرحلة مضيئة في مسيرتي الاعلامية وأضافت إلي...

■ هل يمكن أن تقدمي برنامجاً سياسياً وأين أنت من السياسة!

- السياسة "خبزنا اليومي" وأنا مثل أي لبناني أتابعها وأبدي أرائي حولها وأملك القدرة على تقديم برنامج سياسي لأني قارئة جيدة للسياسية، ولكن الامر ليس وارداً اليوم لانك لا تستطيعين تقديم برنامج سياسي بشكل مفاجئ وهناك انطباع لصورتك كمقدمة برامج فنية في أذهان الناس.

■ هل تستشيرين زوجك الاعلامي والشاعر زاهي وهبي مهنياً ؟

- أكيد أستشيره مهنياً وأخذ برأيه لأن رأيه صائب ويتمتع بالمنطق والعقلانية، وأنا أحياناً "اتحمس بمشاعري وهوي بيروقني". أعتبره مدرسة بالنسبة إلي في الاعلام وفي الحياة.

■ لو طلبت منك أن تنتقدي برنامجه ، ماذا تقولين؟!

- لو كان يقدمه على شاشة أخرى غير التي يقدمه عليها لكنت طلبت منه أن "يعمله مودرن" أكتر ويُدخل اليه فقرات حديثة أكثر والسوشال ميديا علماً أننا نفتقد هذا النوع من البرامج التي صارت نادرة اليوم وبصراحة لا أسمح لنفسي أن أنتقده .

■ أين أنت من الشعر،هل تملكين كتابته أم تستمتعين فقط بما يكتبه زوجك ؟

- أنا لست شاعرة ولكنني أتذوق الشعر، وأحب شعر زاهي كثيراً. كنت أقرأ للكثير من الشعراء في صغري مثل محمود درويش ونزار قباني والمتنبي وأشارك في مسابقات "سوق عكاظ" في المدرسة.

■ هل يمكن أن تطلي كممثلة أسوة بغيرك من الاعلاميات!

- تلقيت العديد من العروض، ليس بسبب "الموضة الرائجة اليوم"، بل من عشر سنوات وأكثر ولم أوافق. ربما إن عُرض علي دور له علاقة بقضية وطنية أقبل.

■ ما رأيك بوضع المرأة اللبنانية خصوصاً والعربية عموماً على صعيد الحريات والمجتمع، وما النصيحة التي تقدمينها للنساء من أجل تطوير أنفسهن؟

- وضع المرأة جيد علماً أننا "بدنا كتير"على مستوى قوانين الاحوال الشخصية والتشريعات وتحقيق المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل،وكذلك على مستوى العنف ضد المرأة...أنا لا أريد أن تتفوق على الرجل أو يتفوق هو عليها بل أن يمشي الاثنان بمحاذاة بعضهما البعض لبناء المجتمع.

وأنصح المرأة أن تكون هي ولا تتشبه بالاخريات وتحاول أن تكون صورة عنهن. مع الاسف المرأة العربية واللبنانية فقدت الكثير من هويتها وهناك استنساخ ليس فقط في الشكل بل أيضاً بالتفكير ونمط العيش، أنا مع الفردية والتميز. أتابع الموضة وأحب الحياة ولكنني لا أهمل الجانب الفكري والثقافي والاجتماعي والانساني، وفقداننا لهذه الامور مشكلة نعاني منها في مجتمعاتنا العربية علماً أن هناك أمثلة كثيرة عن سيدات رائدات...وأقول للمرأة، لا تقعي فريسة اليأس ولا تسمحي للعمر او البيئة او المجتمع أو أي شيء أخر أن يقف أمام تحقيق طموحك. الحقي بحلمك حتى لو كنت بعمر متأخر أو "بالبيت" فنحن في عصر الانفتاح والعولمة والسوشال ميديا والكل قادر على أن يصل ويوصل موهبة يتمتع بها. هي لا تحتاج الا لحافز داخلي ولأن تقنع نفسها بأنها قادرة أن تصل مهما كانت امكانياتها المادية او الصحية.