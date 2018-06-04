عاملة منزلية تتّهم فنّانة بالاعتداء عليها جنسياً داخل "الفيلا"!

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قدّمت العاملة المنزلية لدى المُمثلة سناء يوسف، زوجة المنتج عمرو مكين، ببلاغ اتّهمتها فيه باحتجازها داخل فيلا مديرة أعمالها بـ"كمباوند زايد 2000"، واستعانت بأحد الأشخاص لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، ثم الاعتداء عليها جنسياً، بسبب الخلاف على استمرار الخادمة في العمل. وتم تحويل الخادمة للطب الشرعيّ، كما أدلت سناء بأقوالها بعد استدعائها من النيابة.



وكانت سناء يوسف قد احتفلت بزواجها من المنتج عمرو مكين في بداية 2015، وشاركت في العديد من الأعمال الفنّية في مصر، أبرزها مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، مع النجم الكبير عادل إمام، ومسلسل "فض اشتباك" و"دلع بنات"، مع مي عز الدين ومحمد عادل إمام، وغيرها من الأعمال.



(نواعم)