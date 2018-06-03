شاهد..إصابة الكويتية هنادي الكنداري بسبب "رامز تحت الصفر"!

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تعرضت الممثلة الكويتية، هنادي الكنداري، للإصابة في حلقة السبت 2 يونيو/حزيران الجاري، من برنامج المقالب، "رامز تحت الصفر".

وأصيبت الكنداري في رأسها، بعد وقوعها من على الزلاجة، قبل إجرائها لقاء مع لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني في الاستوديو.

وبكت هنادي الكنداري، فور علمها بمقلب مقدم البرنامج، الممثل المصري، رامز جلال، وكانت ترتجف من شدة الخوف، وكانت غير قادرة على الوقوف على قدميها.

ومازح رامز جلال هنادي الكنداري، بالإشارة إليها بأنها مثل الأرانب، وذلك لأنها أم لخمسة أطفال.

وكادت هنادي الكنداري أن تغادر الحلقة، قبل تعرضها لمقلب "رامز تحت الصفر"، وذلك بسبب وجود ضيف آخر معها، وهو مقدم البرنامج رامز جلال المتنكر في شخصية المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، هيكتور كوبر.

وهنادي الكنداري، من مواليد عام 1987، وعملت كصحفية بعد انتهائها من دراستها الثانوية.

وفي عام 2008، انتقلت هنادي الكنداري إلى مجال العمل في التلفزيون، وشاركت بتقديم البرنامج الشبابي "رايكم شباب" عبر شاشة قناة "الراي" الكويتية.

وعام 2011 قررت هنادي الكنداري خلع الحجاب ودخول مجال التمثيل.

الفيديو نقلاً عن MBC