الموت يغيّب نجمة لبنانية قديرة تزوجت "خطيفة" من فنان مصري راحل

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لها - نعت نقابة الفنانين المحترفين امس (الجمعة) الممثلة اللبنانية القديرة جورجيت النابلسي، أرملة الفنان المصري الراحل عبد السام النابلسي.

وغيب الموت النابلسي التي شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز مسلسلاتها "ناطور الحارة"، "محاكمات أدبية"، "المغامرة"، "ألو حياتي"، "حول غرفتي" و"عازف الليل".

وشاركت الفنانة الراحلة هند أبي اللمع في معظم اعمالها وهي كانت صديقتها المقربة.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم (السبت) في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس - الأشرفية، ثم توارى الثراء في مدفن العائلة - مار متر.

وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء ويوم الاحد 3 حزيران (يونيو) الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساء ويوم الإثنين 4 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء في صالون دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس - الأشرفية.

وت زوجت جورجيت ثابت (كنيتها قبل الزواج) من عبدالسلام النابلسي على رغم اختلاف ديانتيهما، عن طريق الهرب والزواج بعيدًا عن أهلها، ولم ينجبا حتى وفاته عام 1968.

وقالت عن زواجها في تصريحات صحافية سابقة: "عبد السلام النابلسي كان فى بيروت عام 1963، وكنت مجرد معجبة به كفنان، وتواصلت معه وسألته عن حياته فأخبرني: ماتخلقتش البنت اللى أنا عبد السلام النابلسي أتجوزها.. وقررت إنى لازم أعاتبه على هذا الكلام، فتناقشنا فى هذا الأمر، وطالبت محادثته مرة ثانية غدًا، وبعد 10 أيام انقطع الاتصال بيننا، فبدأ يسأل عني ويحاول الوصول لي وسأل عني الجميع".

وأضافت: "طالب مقابلتي وسألني عن مواصفاتي، فأخبرته أوصافًا غير حقيقية على الإطلاق ولكنه أصر على مقابلتي، وفى أول خمس دقائق من المقابلة قال لي: تتجوزيني يا جورجيت.. دي فرصة عمرك ومش هتتكرر.. ووافقت ولكني لم أخبر أهلي لفرق السن الكبير بيننا، إذ كان يفصلنا ما يقرب من 50 سنة".