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شابات من عامة الشعب أسرن قلوب الأمراء...

2
JUNE
2018
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لها - جولي صليبا -
نقرأ في قصص الخيال عن أمراء وقعوا في غرام جميلات من عامة الشعب وقرروا الزواج بهنّ وعيش حياة جميلة. إلا أن هذا الأمر لم يعد يقتصر على القصص الخيالية بحيث نجحت شابات من عامة الشعب في أسر قلوب عدد كبير من الأمراء في العالم. في ما يأتي لمحة عن أبرزهن...
 
 
ليتيزيا ملكة إسبانيا
اسمها الأصلي ليتيزيا أورتيز روكاسولانو، ولدت في أوفييدو، شمال إسبانيا، في 15 أيلول/سبتمبر 1972. حصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة من جامعة كومبلوتنس في مدريد، ومن بعدها على شهادة الماجستير في الصحافة السمعية البصرية من معهد للدراسات في الصحافة السمعية البصرية.
خلال فترة دراستها، عملت في صحف عدة، ومن ثم في وكالة الأنباء الإسبانية. بعد تخرّجها، عملت في التلفزيون، وتحديداً في قسم الأخبار. 
التقت ليتيزيا بالملك فيليب للمرّة الأولى عام 2002 عندما كانت تغطّي لقاء الأمير (يومها) مع المتضررين من حادث تسرّب نفطي في شمال إسبانيا. أُعجب الأمير بالصحافية النشيطة وبدأت اللقاءات السرية بينهما. وفي العام التالي، تخلّت ليتيزيا فجأة عن عملها ليتم الإعلان بعد أيام قليلة عن الخطوبة الملكية.
تزوج الثنائي في مدريد في 22 أيار/مايو 2004 وسط فرحة وطنية عارمة ودعم كبير من العائلة المالكة. وفي 19 حزيران/يونيو، أصبحت ليتيزيا رسمياً ملكة إسبانيا.
 
 
غرايس كيلي أميرة موناكو
ولدت غرايس كيلي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1929 في فيلادلفيا، بنسيلفانيا. امتهنت التمثيل عندما كانت في العشرين من عمرها، وحققت شهرة كبيرة في هوليوود، وفازت بالعديد من الجوائز العالمية.
في العام 1955، التقت بالأمير رينيه، أمير موناكو، خلال مشاركتها في مهرجان «كان» السينمائي. ولد الحب بينهما. توقفت كيلي عن التمثيل في سن السادسة والعشرين بعدما طلب الأمير رينيه يدها للزواج. أصبحت أميرة موناكو حين تزوجت بالأمير في 18 نيسان/أبريل 1956.
تعرضت الأميرة غرايس لسكتة دماغية أثناء قيادتها السيارة في 13 أيلول/سبتمبر 1982، فتدهورت بها السيارة وأُصيبت بكسور عدة قبل أن توافيها المنية في اليوم التالي.
 
 
كايت ميدلتون دوقة كامبريدج
ولدت كاثرين إليزابيت ميدلتون في 9 كانون الثاني/يناير 1982، وتنتمي لأسرة من الأسر النبيلة في بريطانيا. إنها الابنة البكر لرجل الأعمال مايكل ميدلتون، الذي عمل لفترة في الخطوط الجوية البريطانية.
تعرفت إلى الأمير ويليام أثناء دراستهما في جامعة سانت أندروز، وتابعت وسائل الإعلام تفاصيل علاقتهما على مرّ الأعوام.
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أُعلن عن خطوبتهما التي تمّت قبل شهر واحد خلال قضائهما عطلة خاصة في كينيا. وأُقيمت مراسم الزفاف في 29 نيسان/أبريل 2011. منحتها الملكة إليزابيت الثانية مع زوجها الأمير ويليام لقب دوقة كامبريدج.
 
 
رانيا العبدالله ملكة الأردن
ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني. درست في المدرسة البريطانية في الكويت، وحصلت على شهادة إدارة الأعمال والمعلومات من الجامعة الأميركية في القاهرة. عملت في «سيتي بنك» وشركة «آبل» في مدينة عمان في الأردن قبل زواجها. التقت بالملك عبدالله خلال حفل عشاء عام 1993، وكان عمرها في ذلك الوقت  23 عاماً. وبعد مرور شهرين، أعلنا خطوبتهما ليتزوجا بعد ستة أشهر في 10 حزيران/يونيو 1993. كان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي. وفي العام 1999، أصبحت رانيا العبدالله ملكة بشكل رسمي.
 
 
شارلين أميرة موناكو
ولدت شارلين ويتستوك في 25 كانون الثاني/يناير 1978 في مدينة بولاوايو في زمبابواي. تعلمت شارلين السباحة في سنّ مبكرة وفازت بالعديد من الميداليات المحلية، وكانت بطلة السباحة في جنوب أفريقيا. في العام 2005، تعرضت شارلين لإصابة في الكتف أجبرتها على التوقف عن السباحة لمدة 18 شهراً.
تعرّفت شارلين إلى الأمير ألبير عام 2002 في موناكو، لكن علاقتهما الفعلية بدأت عام 2006 بعد وفاة والده الأمير رينيه. وفي 23 حزيران/يونيو 2010، تم الإعلان عن خطوبة الأمير والجميلة الشقراء. تم زفاف الثنائي في يومَيّ 1 و2 تموز/يوليو 2011، وأصبحت منذ ذلك الحين أميرة موناكو.
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