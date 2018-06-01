بالصور.. عرض الزواج على حبيبته بطريقة مبتكرة جداً

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قرر شاب من ولاية نورث داكوتا الأميركية أن يعرض الزواج على حبيبته بطريقة مبتكرة ومميزة جداً، حيث أخذها في رحلة جوية فوق الحقل بعدما نقش عبارة ضخمة على حقل جده.



وبحسب صحيفة "دايلي ميل"، نقش مهندس الكمبيوتر جيدين ويرانغا على حقل بأرضية مزرعة جده عبارة "بروك.. هل تقبلين الزواج بي؟" ثم اصطحب حبيبته بروك بيسك في رحلة على متن طائرة خاصة فوق المزرعة كي يعرض الزواج عليها.



وظهرت الفتاة، بحسب الصورالتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تنظر للعبارة المنقوشة على أرضية الحقل وهي في حالة من الصدمة والدهشة والفرحة العارمة.



وفوجئت بروك بهذا العرض المدهش، حيث اعتقدت أن جيدين اصطحبها في رحلة طيران عادية بهدف الترفيه، وعندما نزل الثنائي من الطائرة جثا جيدين على ركبتيه وأخرج الخاتم وتقدم بطلب الزواج، من بروك التي وافقت على الفور.

المصدر : روتانا