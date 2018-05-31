بالصور: إعلامي لبناني شهير يودع العزوبية.. للمرة الثانية!

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يستعد مدير اذاعة “فايم اف ام” الزميل فيني رومي لدخول القفص الذهبي خلال الصيف حيث اختار جزيرة أيانابا في قبرص ليتوج مسيرة حبه.

ويودّع فيني العزوبية للمرة الثانية في 22 آب/اغسطس المقبل ويتزوج كنسياً من خطيبته موريال غانم بحضور العائلة والاصدقاء المقربين.

ويطل فيني رومي يومياً من الاثنين الى الجمعة ليتواصل مع المستمعين من خلال برنامج Drive @5 الذي يقدمه عبر اذاعة “فايم اف ام”.