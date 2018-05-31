تلفزيون لبنان: المخالفات التي تناولها قرار الهيئة جاءت في اطار البث المباشر على الهواء

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بيان مجلس المديرين في تلفزيون لبنان حول قرار هيئة الاشراف على الانتخابات:

عقد مجلس المديرين في تلفزيون لبنان اجتماعه الدوري ظهر اليوم ،وتوقف أمام قرار هيئة الاشراف على الانتخابات إحالة تلفزيون لبنان على محكمة المطبوعات بحجة مخالفته قرار الصمت الانتخابي يوم السادس من أيار خلال الانتخابات النيابية،وأصدر البيان الآتي :

أولا:يأسف مجلس المديرين في تلفزيون لبنان أشد الأسف لقرار هيئة الاشراف على الانتخابات بحق مؤسسة كانت من أكثر الملتزمين بمضمون قانون الانتخاب خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي .



ثانيا :على الرغم من الظلم اللاحق بتلفزيون لبنان في قانون الانتخاب باعتراف العديد من أعضاء الهيئة لجهة الزامه بمقابلات المرشحين مجانا ،ووحده من وسائل الاعلام،فقد لبى تلفزيون لبنان جميع طلبات هيئة الاشراف على الانتخابات وأجرى 213 مقابلة مجانية للمرشحين خلال الحملة الانتخابية على شاشته ،فضلا عن قرار معالي وزير الاعلام نقل جميع المؤتمرات الصحافية للوائح الانتخابية مباشرة على الهواء مجانا ،في حين كانت المحطات الأخرى تتقاضى مبالغ طائلة عن كل مقابلة او نقل مباشر.وغني عن البيان أن هذا الأمر كلف العاملين في تلفزيون لبنان جهودا مضاعفة ،فهل كان قرار هيئة الاشراف على الانتخابات بمثابة "تقدير" للدور الوطني الذي قام به تلفزيون لبنان؟



ثالثا: ان المخالفات التي تناولها قرار الهيئة ،جاءت في اطار البث المباشر على الهواء ،وهي لم تكن مقصودة ،وتدخل في السياق الذي لا تحاسب عليه الهيئات الرقابية عادة ،لأنه خارج عن الإرادة ولا يحمل النية لمخالفة القوانين.



رابعا:كان العاملون في تلفزيون لبنان ينتظرون كلمة شكر لهم من جانب هيئة الاشراف على الانتخاب ،تقديرا لهم على جهودهم ودورهم الوطني ،لكنهم صدموا بقرار الهيئة،ما يدعوهم للأسف الشديد.



خامسا:على الرغم من كل ما تقدم ،يؤكد مجلس المديرين التزام تلفزيون لبنان بسقف القانون ،ويأمل من القضاء اللبناني أن يكون منصفا أكثر من هيئة الاشراف على الانتخاب.كما يرحب المجلس بموقف وزير الاعلام الأستاذ ملحم رياشي لجهة تأكيد الالتزام بأي قرار يصدر عن محكمة المطبوعات ،ويشكر المحكمة سلفا اذا ما أنصفت تلفزيون لبنان.