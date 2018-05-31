living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تلفزيون لبنان: المخالفات التي تناولها قرار الهيئة جاءت في اطار البث المباشر على الهواء

31
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان مجلس المديرين في تلفزيون لبنان حول قرار هيئة الاشراف على الانتخابات:

 

عقد مجلس المديرين في تلفزيون لبنان اجتماعه الدوري ظهر اليوم ،وتوقف أمام قرار هيئة الاشراف على الانتخابات إحالة تلفزيون لبنان على محكمة المطبوعات بحجة مخالفته قرار الصمت الانتخابي يوم السادس من أيار خلال الانتخابات النيابية،وأصدر البيان الآتي :
أولا:يأسف مجلس المديرين في تلفزيون لبنان أشد الأسف لقرار هيئة الاشراف على الانتخابات بحق مؤسسة كانت من أكثر الملتزمين بمضمون قانون الانتخاب خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي .


ثانيا :على الرغم من الظلم اللاحق بتلفزيون لبنان في قانون الانتخاب باعتراف العديد من أعضاء الهيئة لجهة الزامه بمقابلات المرشحين مجانا ،ووحده من وسائل الاعلام،فقد لبى تلفزيون لبنان جميع طلبات هيئة الاشراف على الانتخابات وأجرى 213 مقابلة مجانية للمرشحين خلال الحملة الانتخابية على شاشته ،فضلا عن قرار معالي وزير الاعلام نقل جميع المؤتمرات الصحافية للوائح الانتخابية مباشرة على الهواء مجانا ،في حين كانت المحطات الأخرى تتقاضى مبالغ طائلة عن كل مقابلة او نقل مباشر.وغني عن البيان أن هذا الأمر كلف العاملين في تلفزيون لبنان جهودا مضاعفة ،فهل كان قرار هيئة الاشراف على الانتخابات بمثابة "تقدير" للدور الوطني الذي قام به تلفزيون لبنان؟


ثالثا: ان المخالفات التي تناولها قرار الهيئة ،جاءت في اطار البث المباشر على الهواء ،وهي لم تكن مقصودة ،وتدخل في السياق الذي لا تحاسب عليه الهيئات الرقابية عادة ،لأنه خارج عن الإرادة ولا يحمل النية لمخالفة القوانين.


رابعا:كان العاملون في تلفزيون لبنان ينتظرون كلمة شكر لهم من جانب هيئة الاشراف على الانتخاب ،تقديرا لهم على جهودهم ودورهم الوطني ،لكنهم صدموا بقرار الهيئة،ما يدعوهم للأسف الشديد.


خامسا:على الرغم من كل ما تقدم ،يؤكد مجلس المديرين التزام تلفزيون لبنان بسقف القانون ،ويأمل من القضاء اللبناني أن يكون منصفا أكثر من هيئة الاشراف على الانتخاب.كما يرحب المجلس بموقف وزير الاعلام الأستاذ ملحم رياشي لجهة تأكيد الالتزام بأي قرار يصدر عن محكمة المطبوعات ،ويشكر المحكمة سلفا اذا ما أنصفت تلفزيون لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout