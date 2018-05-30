اسبوع حافل بالخير و العطاء. داليا كريم تؤمن الاغذية للمسنين

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امضت الاعلامية اللبنانية و مهندسة الديكور داليا كريم اسبوعاً كاملاً برفقة فريق عمل برنامجها " داليا و التغيير " وهي تجول على عدد من المنازل و المراكز الانسانية بغية توزيع الاغذية على المسنين الفقراء الذين تبين ان نسبة كبيرة منهم لا يملكون القدرة على شراء الدواء وليس الطعام و حسب وقد كانت مبادرة خيرية شملت الادوية ايضاً حيث كان للجولة محطات في اكثر من منطقة بين الجنوب و بيروت و جبل لبنان و هناك نية للوصول الى الشمال في المرحلة المقبلة قبل نهاية شهر رمضان المبارك .

داليا اوضحت ان مهمة برنامج " داليا و التغيير " ليست موسمية او آنية و انما مستمرة و واسعة النطاق وهي تهدف الى مساعدة الاخرين و تأمين احتياجاتهم في ظل سلسلة من الازمات الحياتية التي تواجههم في يومياتهم .

اضافت : شهر رمضان المبارك بوابة اضافية للتوسع بالعمل الخيري الذي قررت منذ خمس سنوات ان التزم به على مستوى الاعلام المرئي حتى بات جزء من يومياتي و انا اشكر هنا ثقة الناس بي و بالنهج الذي اسلكه .