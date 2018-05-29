بالفيديو - عاصي الحلاني يكشف عن علاقة حب جمعته بفنانة لبنانية شهيرة!

A + A -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، كشف فيه أن علاقة عاطفية جمعته بفنانة شهيرة منذ 28 عاماً.

وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "مجموعة إنسان" على شاشة Mbc، قال عاصي إنه كان شاباً صغيراً وتخرج حديثاً من برنامج المواهب "استديو الفن" عندما جمعته قصة حب والفنانة اللبنانية مادونا.

ولفت إلى أنها كانت حينها نجمة شهيرة، لكنه اعتبر أن تلك العلاقة كانت مراهقة وطيشاً وغير متكاملة، مشيراً إلى أنّ المجتمع كان ينظر إلى مثل هذه العلاقة على أنها خطأ، ومضيفاً أنها لم تعد عليه بالفائدة.

كما تطرّق عاصي إلى الرحيل المؤلم لشقيقه علي.

لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق.

(لها)