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تسريب صور واضحة لتوأم جورج كلوني وأمل علم الدين

26
MAY
2018
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بعد مرور نحو عام على إنجاب المحامية البريطانية، اللبنانية الأصل، أمل علم الدين لتوأميها من زوجها النجم العالمي جورج كلوني George Clooney، تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط الصورة الأولى للطفلين.

وفي التفاصيل، وبعد 11 شهرًا من ولادتهما، وتحديدًا في اليوم التالي من حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، الذي حضره كلوني وزوجته، توجّه الثنائي في اليوم التالي إلى ساردينيا لقضاء عطلة عائلية قصيرة في الجزيرة الإيطالية، حيث كانت عدسة الباباراتزي بالمرصاد لهما، وتمكنت من التقاط صور لهما لحظة وصولهما وهما ينزلان من الطائرة، حيث بدا كل واحد يحمل طفلًا، وبدا وجهاهما واضحين.

وظهرت أمل تحمل ابنتها إيلا، فيما كان زوجها جورج كلوني يحمل ابنهما الكسندر، وبمرافقة مربيات عدة تحملن الحقائب.

وكان كلوني قد تحدث عن تجربة الأبوة، كاشفًا أسرارًا مضحكة عن توأميه "إيلا وألكسندر" وهما في شهرهما الرابع.

وقال: "لا نزال أنا وأمل، نحاول أن نعتاد على وجود كائنات بشرية تعيش معنا في المنزل، وأننا أصبحنا مسؤولين عن شيئين، لكنهما في الحقيقة "أشياء" مضحكة ولطيفة".

وأضاف "كلوني" حينها : "التوأمان جزء مهم من رحلة حياتي، وأكبر خطوة في الأبوة بالنسبة لي، هي هذه المرحلة، قبل ثلاثة أيام بدأ التوأمان بتناول أطعمة مهروسة، لكنّ التنائج كانت غير متوقعة"، وقال ضاحكًا: "لا أعلم ما يحدث، فهما يأكلان الجزر، لكنه يخرج بطريقة غريبة جدًّا لا أعلم كيف.. الأمر كان مروّعًا بالفعل".

وعن النصيحة التي من الممكن أن يقدمها جورج كلوني إلى الآباء، قال ممازحًا: "لا تطعموا أولادكم أطعمة صلبة أو مهروسة، حتى يتمكنوا هم من تغيير حفاضاتهم بأنفسهم، أعطوهم الحليب فقط ".

(سيدتي.نت)

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