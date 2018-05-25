بعد مفاجأة الإحصاءات... نادين نجيم توجه رسالة إلى مشاهدي "طريق" ماذا قالت؟

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نجيم، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة التقطت لها أثناء أداء دورها في مسلسل "طريق".

وقد حققت أكثر من 151 الف إعجاب. وتعليقاً عليها كتبت الفنانة: "شكراً من كل قلبي على كل التعليقات والرسائل والتغريدات وآراء الصحافة والنقاد والإعلاميين والزملاء على كلامكم الجميل والداعم والمنصف بحق مسلسل "طريق" وكل القيمين عليه".

وأضافت: "وشكر خاص مني ومن أميرة لجمهوري وأحبائي الكتار بكل الوطن العربي بحبكم يا أحلى و أقوى فانز".

ويشار إلى أن هذا جاء بعد صدورنتائج الإحصاءات التي أجرتها شركة IPSOS حول المسلسلات الأكثر مشاهدةً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

فقد جاء في المرتبة الأولى مسلسل "كل الحب كل الغرام" (18.4)، تلاه "الحب الحقيقي" (15.9) ومن ثمّ "جوليا" (10.7)، وبعده "الهيبة- العودة" مع 10.3 نقطة، وبفارق 0.1 نقطة تلاه "تانغو".

وحل مسلسل "طريق" في المراتب التالية مع 8.8 نقطة، تلاه "وردة شامية" مع6.6.واحتلت مسلسلات "ومشيت"، "موت أميرة" و"خماسيات الحب الجنون" المراتب الثلاثة الأخيرة ضمن الترتيب في الأسبوع الأول.

(لها)