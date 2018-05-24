إحصاءات الأسبوع الأول لمسلسلات رمضان في لبنان.. هذه المحطة الفائزة!

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احتلت المسلسلات التي تُعرض على شاشة "LBCI" موقع الصدارة مقارنة مع الأعمال التي تعرضها "MTV".

وفي التفاصيل أنّ ما فعلته "LBCI" كان ذكيًّا ومنطقيًّا، فردت على محاولة "MTV" حشرها بالزاوية عبر عرض مسلسلي "الهيبة" و"طريق"، وذلك من خلال عرض عملين كانت قد باشرت بعرضهما قبل الموسم الرمضاني، الاول "كل الحب كل الغرام"، الذي يقال إنّ نسب المشاهدة التي حققها، لم يحققها أيّ مسلسل قبله في تاريخ الدراما اللبنانية، والثاني "الحب الحقيقي"، وهو مسلسل طويل نال نصيبه هو أيضًا من النجاح والمتابعة خارج الموسم الرمضاني.

أما بالنسبة إلى تقرير "إيبسوس" للإحصاءات، حول النتائج الأولية لإحصاءات شهر رمضان المبارك، حول المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع الأول من الشهر المبارك، فجاءت على الشكل التالي:

"كل الحب كل الغرام" 18.4، "الحب الحقيقي" 15.9، "جوليا" 10.7، "الهيبة العودة" 10.3 تلاه "تانغو" بفارق 0.1، "طريق" 8.8، وردة شامية" 16.6، بينما احتلت مسلسلات: "ومشيت" و"موت أميرة"، وخماسيات "الحب جنون"، المراتب الأخيرة.



(سيدتي)