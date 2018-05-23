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رانية عيسى : أنا ضائعة وإبني يتعبني وحماتي تضغط عليَ!

23
MAY
2018
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ندى عماد خليل -
 
الممثلة رانية عيسى صريحة جداً  في تعاطيها مع الاخرين، وهي في الوقت نفسه لبقة وشفافة وحساسة. طموحها كبير وتسعى دائماً لتقديم الافضل مهنياً لأنها شغوفة بعملها ولأنها تتقن لعبة  "الطابة" في التمثيل وتصيب الاهداف بشكل جيد.
 
■  هل كنت راضية عن مشاركتك في مسلسل "اصحاب تلاته" ؟
- كنت راضية جداً علماً أنني لم أكن أعرف في البداية عندما طلب المنتج مروان حداد من الكاتبة أية طيبة أن تكتب له قصة ثلاث بنات أنني سأكون واحدة من البطلات. عندما قرأت النص وجدته غريباً بعض الشيء لأن كتابته وتقطيع مشاهده مختلفة عن النصوص التي قرأتها قبله، وتنفيذه حساس ودقيق وإن لم يم إيصاله بالطريقة التي يجب أن يصل فيها سنفشل، وقلت للمخرج إيلي السمعان أن تنفيذه صعب جداً وقال لي أنه يعرف ذلك. ريتا برصونا أعرفها من العام 2006 حين عملنا سوية في مسلسل وفيلم "غنوجة بيا"، أما رلى بقسماتي فلم أكن أعرفها ولكن من الدقائق الاولى من تعارفنا انسجمنا، وكلنا كنا سعيدات بهذه التجربة وكانت أجواء التصوير رائعة وهذا الامر انعكس على الشاشة وأنا قلت لمروان حداد إنه لو لم يجمعنا نحن الثلاث معاً لما نجح العمل لهذه الدرجة وأقول ذلك بكل تواضع لأننا كنا كلنا يد واحدة وروح واحدة ونخاف على مصلحة المشهد والعمل.
■  لقد تم إيقاف عرضة بسبب الانتخابات!
- صحيح،وهذا الامر أحزنني علماً أن الجزء الثاني منه تتم كتابته.في البداية لم أكن سعيدة بعرضه عند الساعة السابعة ، ولكن اكتشفت لاحقاً أن كثراً شاهدوه ومن أعمار مختلفة، ولم اسمع أي نقد سلبي حوله بل على العكس من ذلك الكل قال إنه مسلسل مهضوم وخفيف وايلي السمعان عرف كيف يوصل النص بطريقة اوريجينال خصوصاً أنه من السهل الممتنع، والذكاء يعود الى المنتج مروان حداد المعروف بإختياراته الصائبة وهو جمع مجموعة من الممثلين المتناسقين فيه، معنا أسعد رشدان ووداد جبور وأنور نور الذي يملك إحساساً عالياً وكان هناك انسجام بيني وبينه بالاداء، ومعنا أيضاً شباب جدد مثل زياد صابر وتامر نجم و"أدهم" إبني والكل أدى دوره بشكل جميل ، وأغنية الجنريك كانت جميلة وسهلة لحفظ وقريبة للقلب.
■  ماذا عن مسلسل "زوجتي أنا"؟
- "زوجتي أنا" حقق نجاحاً  وأحبه الناس والدليل أن مازن معضم نال جائزة من الموركس دور، وفيه أديت دور "ماجدة" وهي فتاة ضائعة ولا تعرف ما الذي يجب ان تفعله لتحصل على حبيبها وصديقتها تؤثر عليها وتقنعها بأن تقوم بأمور معينة، بينما في "اصحاب تلاتة" كنت أؤدي دور أم لشاب في عمر 14 سنة وهو أصعب عمر لتربية الولد وعندما كنت أتواجه وأتشاجر معه كنت أتخايل ابني "إنزو" أمامي بعد كم سنة، فالتربية صعبة ودقيقة في سن المراهقة خصوصاً إن لم يكن الاب موجوداً فأنا في المسلسل أرملة، وهناك أيضاً "حماتي" التي تضغط علي ولا تعجبها طريقة تربيتي.
■  البعض يعتبر أنك تعملين فقط مع المنتج مروان حداد! 
- هذا الامر غير صحيح وأنا أعمل مع كل الشركات ولكن معظم اعمالي كانت مع "مروى غروب" التي أعتبرها بمثابة بيت لي وحققت الكثير من النجاحات معها.
■  أنت من الممثلات اللواتي يؤدين الكوميديا والتراجيديا ...
- نعم، صحيح، وأجد نفسي في الاثنين معاً. في "وين كنتي" مثلاً كان دوري تراجيدياً جداً، حتى في "اصحاب تلاتة" الدور لايت كوميدي ولكن يتخلله الكثير من المواقف التراجيدية...
■  تنوعين في أدوارك! 
- أنا طموحة وأحب أن أقدم كل دور أؤديه بطريقة مختلفة، في رمضان العام الماضي مثلاً أطليت في ثلاثة أعمال وهي "وين كنتي" و"زوجتي أنا" و"أدهم بيك" وأي منها لا يشبه الاخر وطبعاً أستحق جائزة عليها، وجائزتي كانت من الصحافة التي كتبت عني وقالت إنني كنت متميزة، وكذلك ردود أفعال الناس حول نجاحي وتميز أدواري الثلاثة واختلافها عن بعضها البعض.
■  من إهتم بإطلالتك في الصور؟ 
- ماكياجي اهتم به  Beauty-Diety أما شعري Mego Ayvazian والصور التقطتها عدسة Romeo...
■   اين انت من السينما؟
- لم تعرض عليَ أدوار في السينما، ومعظم الافلام تجارية. فرحت لأن فيلم “The insult” رشح للاوسكار وهذا فخر للبنان. واتمنى ان تصبح السينما عندنا صناعة حقيقية "مش إنو حلقة تلفزيونية وكبيناها بالصالات".
■  ما رأيك بالدراما اللبنانية! 
- أنا أؤمن بالدراما اللبنانية ولو لم تكن جيدة ومحبوبة في العالم العربي لما كانوا اشتروا مسلسلاتنا وعرضوها، فالمحطات العربية اليوم تسارع لشراء المسلسلات اللبنانية سواء الكوميدية أم الدرامية، والدراما تتطور بالرغم من بعض الاعمال التي تعتبر "زلات" ونأمل أن تدعم الدولة هذا القطاع لأنه مهم جداً ثقافياً واجتماعياً ويؤثر على المجتمع ، وأيضاً نطلب من النقابة أن تقوم بعملها لتقوية الدراما.
 
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