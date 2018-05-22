أكثر 10 مسلسلات مشاهدةً في رمضان.. مفاجأة في المرتبة الأولى!

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كشفت معلومات من داخل شركة Ipsos، نسبة مشاهدة المسلسلات، في لبنان، في الأسبوع الأول من عرضها على الشاشات اللبنانية، وجاءت النتيجة كالتالي:

1- (كل الحب كل الغرام) بجزئه الثاني بطولة كارول الحاج وباسم مغنية: 18.4

2- (الحب الحقيقي) بجزئه الثاني، بطولة باميلا الكيك، جوليان فرحات ونيكولا معوض:15.9

3- (جوليا) بطولة ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب: 10.7

4- الهيبة (العودة) بطولة تيم حسن، منى واصف ونيكول سابا: 10.3

5- (تانغو) بطولة باسل خياط، باسم مغنية، دانا مرديني ودانييلا رحمة: 10.1

6- (طريق) بطولة نادين نجيم وعابد فهد: 8.8

7- (ورد شامية) بطولة شكران مرتجى وسلاف معمار: 6.6

8- (ومشيت) بطولة كارين رزق الله وبديع أبو شقرا: 6

9- (موت أميرة) بطولة مازن معضم، كارمن لبس، السي فرنيني وشيراز: 5

10- خماسيات (الحب جنون) بطولة نخبة من نجوم لبنان وسوريا ومصر: 3.1

(الجرس)