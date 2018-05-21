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تعرّفوا على فضائح مسلسلات رمضان!

21
MAY
2018
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تشوب مسلسلات رمضان الكثير من العيوب التي تنفر عين المشاهد.

 

فمن هذه المسلسلات ما يجمّل عالم تجارة المخدرات والسلاح ويكرّس الرومانسية في إطار ذكوري، ومنها ما زال يعاني من عيب "الاستيقاظ من النوم مع "Full Makeup"!

 

ففي الحلقة الأولى من مسلسل "الهيبة-العودة" يظهر بطل المسلسل تيم حسن (الذي يلعب دور جبل شيخ الجبل) وهو يتحدث إلى حبيبته عبر الهاتف ويقول لها: "إنتِ ما بقى تفكري، أنا بفكّر عنّك". وفي مشهدٍ آخر، نشاهد صخر (شقيق جبل) وهو يقول لخطيبته "فوتي غَيّري الفستان" لأنه لم يعجبه!

 

من جهتها، لم تستطع مخرجة مسلسل "طريق" (بطولة نادين نسيب نجيم وعابد فهد) السورية رشا شربتجي أن تُخرج الممثلة اللبنانية من عقدة الاستيقاظ من النوم مع Full Makeup .

 

ففي الحلقة الأولى، تستفيق ريتا حرب من نومها مع Extension رموش وظلال للعينين مع شعرٍ مصفَّف ومرتَّب.

 

في ما يتعلّق بعيب "البعد عن الواقع"، فنذكر أحد المشاهد في مسلسل "ومشيت" (إخراج شارل شلالا) الذي دخلت فيه الكاتبة والممثلة كارين رزق الله مجدداً هذا السباق بعد "لآخر نفس" العام الماضي و"مش أنا" عام 2016 بمشاركة الممثل بديع أبو شقرا.

 

وعلى الرغم من أنّ هذا الثنائي تمكَّن من حجز مقعدٍ في السباق الرمضاني كلّ عام، ما زالت المعالجة الدرامية والإخراج يفتقران إلى الواقعية في كثيرٍ من الأحيان والاستخفاف بالمشاهد.

 

فالمشاهد سيشعر حتماً أن حقيبتَيْ كارين وابنتها فارغتان من الحمولة وهما تقومان بإنزالهما من على حزام الحقائب في مطار بيروت. كما أن المشاهد يعرف جيداً أن سائقي سيارات التاكسي يهرعون لكسب أي مواطنٍ خارجٍ من باب المطار..

 

فمن غير الواقعي أن تخرج كارين من المطار ولا يقترب منها أحدٌ إلا بعد أن تنادي "تاكسي"، ونلاحظ أن المكان خالٍ من الزحمة.

 

يُشار إلى أنّ الأعمال الرمضانية هذا العام وصلت إلى نحو 11، ثلاثةٌ منها تعاون لبناني – سوري.

 

(عربي بوست)

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