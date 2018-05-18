خطأ صادم في تتر مسلسل هيفاء وهبي يدفعها للرد بكلمات قوية وتكشف الفاعل

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حالة من الحيرة أصابت متابعو مسلسل "لعنة كارما" للفنانة هيفاء وهبي، والسبب صوت المطرب الذي غنى شارة مقدمة العمل، حيث كتب على التتر اسم الفنان محمد عدوية، بينما في الحقيقة هو صوت الفنان آدم!

واضطرت هيفاء وهبي للرد على البلبلة التي حدثت بسبب صوت مطرب شارة مسلسلها، حيث تساءل البعض عن سبب تجاهل اسم آدم وكتابة اسم فنان آخر؟ لترد بدورها على كل ما قيل كاشفة بشكل صريح أن تجاهل اسم آدم جاء متعمداً من منتج العمل.

وغردت هيفاء وهبي على تويتر لتقول: "لا مش غلط ولاشي بس المنتج ممدوح شاهين تعمد انو يغلط باسم آدم، يا ريت تشوف لو معو تنازلات للأغنية قبل أن يسمح لنفسه أن يخطئ في حق فنان محترم ويتجاهل وجوده؟...هذا عدا أنه وضع اسم مطرب آخر في حرج ويطلب منه أن يغنيها من دون الرجوع إلى صناع العمل".

ولم يتم توضيح حتى الآن سبب كتابة اسم محمد عدوية على شارة مقدمة مسلسل "لعنة كارما"، في حين إنه غنى شارة النهاية بينما آدم هو من غنى البداية.

وكان البعض أخذ على عاتقه تخمين سبب عدم كتابة اسم آدم على شارة العمل، حيث تكهنوا بأن الأمر ربما سقط سهواً بسبب وجود مطربين في عمل واحد، بينما خمن آخرون أن الأمر ربما جاء نتيجة خطأ، فكتب اسم فنان واحد ولم يذكر الآخر الذي غنى شارة العمل أيضاً.

المصدر: لها

