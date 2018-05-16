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برنامج "اسكال - لبنان بالدني" يعود بموسم جديد عبر OTV

16
MAY
2018
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موسم جديد وحلقات جديدة تطل فيها الزميلة ريميال نعمة عبر برنامجها "اسكال/ لبنان بالدني" عبر محطة "الأو.تي.في" بدءاً من الرابع عشر من شهر ايار الحالي 2018 تستهلها بحلقات خاصة عن الجالية اللبنانية في ساحل العاج، وستتابع الزميلة نعمة اضاءتها على الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم كما على النجاحات والانجازات وحكايا المنتشرين، وفي جعبتها حلقات عن اللبنانيين في كل من اوستراليا وولاية كاليفورنيا وحلقة خاصة حول مؤتمر الطاقة الذي انعقد في بيروت
والذي واكبته الزميلة نعمة بنقل خاص ومباشر من استديو خاص بالبرنامج من بيال اعد خصيصا للمناسبة حيث استضافت شخصيات اغترابية واقتصادية رفيعة في حلقات حوار
وكانت حلقات برنامج الزميلة نعمة الأخيرة قد حصدت اكبر نسبة مشاهدة على اليوتيوب بين البرامج المماثلة بما يقارب 44 الف مشاهدة خلال اسبوعين فقط. من عرض الحلقة
البرنامج اعداد وتقديم الزميلة ريميال نعمة اخراج ايلي فواز
يعرض مرتين شهرياً مساء الإثنين 9.45 بتوقيت بيروت ويعاد الثلاثاء 2.45 بعد الظهر
ويعتبر البرنامج بموسمه الرابع وسيستمر عرضه خلال شهر رمضان كما خلال فترة الصيف القادم

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