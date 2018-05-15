الكشف عن شبكة برامجها المنوعة للموسم الرمضاني..

A + A -

تتضمن المروحة البرامجية لـ “مجموعة MBC” خلال شهر رمضان المبارك، طيف واسع من أبرز الإنتاجات الدرامية، والكوميدية.. إلى جانب مزيج من البرامج الاجتماعية–التوعوية والحوارية ذات الطابع الشبابي.. أضف إلى ذلك حشد من أبرز نجوم الدراما والكوميديا العرب من مصر مروراً بالخليج العربي وصولاً إلى سوريا ولبنان وغيرها من البلدان. هذه الخلطة الفريدة من المحتوى تتوزّع خلال الموسم الرمضاني على 4 قنوات هي: MBC1، MBC دراما، MBC مصر، إضافةً إلىMBC4 التي دخلت هذا العام منابر المحتوى الرمضاني للمجموعة، لتزيد بذلك من خيارات المُشاهَدة، بموازاة خدمة “شاهد.نت” (الفيديو حسب الطلب).

الدراما بمختلف مشاربها وأنماطها وألوانها

“العاصوف” حصرياً على MBC1 : إنتاج درامي ضخم يُعيد تقديم حقبة السبعينات في المملكة العربية السعودية.

ضمن قالبٍ تراثي مُبهر وخلطة درامية اجتماعية مؤثّرة يطل النجم ناصر القصبي في عمل تطلّب تحضيره نحو 5 سنوات لبناء الفكرة وتطويرها، ليحمل بذلك مقومات النجاح. العمل ملحمي يتحدث عن تاريخ اجتماعي واقتصادي وسياسي بارز للسعودية، حيث تحرّك الأحداث مشاعر الشباب، وتشعل الحنين عند الكبار، ويستمتع بها من عاشوا تلك المرحلة..

من كتابة الراحل عبد الرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، وبطولة ناصر القصبي، ليلى السلمان، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، عبداله السناني، ريماس منصور، وآخرين.

“أبو عمر المصري” MBC1 – أحمد عز محامٍ يواجه الإرهاب والتطرّف

في إنتاج درامي ضخم مأخوذ عن كتاب لـ عز الدين شكري فشير، تتطرق الأحداث إلى مدى تأثير الظلم على الناس، وهدف العمل هو التوعية وتوجيه رسالة إلى الشباب الذين يتعرضون لغسل أدمغتهم ويتم استخدامهم كقنابل موقوتة.

صاغت المسلسل دراميّاً مريم نعوم، وأخرجه أحمد خالد موسى.. بطولة: أحمد عز، أروى جودة، منذر رياحنة، فتحي عبد الوهاب، محمد سلام، أمل بشوشة، عباس أبو الحسن، إيمان العاصي، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد العوضي، محمود حجازي، محمد الشرنوبي، محمد علي رزق، تميم عبده، محمود متولي، أشرف زكي، سناء شافع وغيرهم

“كلبش 2” (الفهد) MBC4– أمير كرارة ينتقل من خانة الهروب إلى المواجهة والإنتقام

دراما مليئة بالتشويق والمغامرات والأحداث، حيث ينتقل الضابط سليم الأنصاري إلى خندق المواجهة رافضاً الظلم ومقرراً الانتقام ممن ظلموه وجنوا على عائلته. يشهد المسلسل تورط البطل في صراع مع أشرار، كل منهم يمثل أحد الشرور التي تتربّص بالمنطقة العربيّة.

من كتابة باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة: أمير كرارة، هالة فاخر، روجينا، محمود البزاوي، فتحي عبدالوهاب، هيثم أحمد زكي، أحمد صلاح حسني، عمرو وهبة، أحمد جمال سعيد، أشرف زكي، محمد محمود عبد العزيز، أحمد حلاوة، أحمد التهامي، هبة عبد العزيز، ضياء عبدالخالق، وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم…

“الخافي أعظم” MBC دراما – لغز قديم يقف في طريق قصة حب غريبة

يحاكي العمل الأفلام الكلاسيكيّة بجوّه العام إلى جانب الخفايا والأسرار التي تكشفها الأحداث للأبطال والمشاهدين على حدٍّ سواء، إذ تأخذ الحبكة المشاهد إلى حقبة السبعينيات، لدرجة تجعلنا نصدق أننا في ذلك الزمن فعلاً.

من تأليف عبد الله السعد، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، وآخر أعمال الممثل الراحل عبدالله الباروني، بطولة: هيا عبد السلام، علي كاكولي، إبراهيم الحربي، ليلى عبد الله، عبدالإمام عبدالله، مرام البلوشي، روان العلي، محمد العجيمي، شفيقة يوسف، ناصر الدوسري، أحمد العوضي، وآخرين.

“الخطايا العشر” MBC دراما – شخصيات في صراع مستمر مع الندم

دراما اجتماعية جريئة، تدور أحداثها حول الندم وتأثيره على الإنسان وأسبابه ونتائجه من خلال طرح نماذج مختلفة ومتعددة من الشخصيات، منها رجل يعيش حالة صراع مع الندم في كل مواقف حياته، وامرأة لها مخططاتها وحساباتها بحيث لا يمنعها شيء عن تحقيق طموحاتها. للكاتب حسين المهدي، والمخرج علي العلي، بطولة: هيفاء حسين، عبدالمحسن النمر، سمية الخنة، روان الصايغ (روان مهدي)، ريم ارحمة، محمد صفر، فاطمة الحوسني، عبدالله بوشهري، ابراهيم الحساوي، سعود بوشهري، عبدالله ملك، نور خالد الشيخ، وآخرين.

“طريق” MBC4 – عابد فهد ونادين نجيم

مقتبساً من رواية “الشريدة” للكاتب الكبير نجيب محفوظ، يحتوي المسلسل على الكثير من الرسائل المبطنة التي تلامس كل رجل وامرأة، تلك الرسائل تقدّم حكمة في الحياة. ثمة سِرّان يخبّئهما العمل حتى فصله الأخير، أما السؤال الجوهري الذي يطرحه المسلسل: هل يستطيع الرجل البسيط ذو الثقافة المتواضعة وإن كان ثرياً أن يحتوي امرأة مثقفة ومتعلّمة وطموحة؟

للمخرجة رشا شربتجي، والمنتج صادق الصباح، بطولة عابد فهد، نادين نجيم، عبد الهادي الصباغ، وفاء موصللي، ختام اللحام، مجدي مشموشي، جنيد زين الدين، زينة مكّي، وآخرين.

“مع حصة قلم” MBC دراما – حياة الفهد في دائرة النسيان

حاملةً بيدها ورقة وقلم، تسجل حياة الفهد (حصّة) ملاحظاتها حول كل ما يدور في حياتها بعد تعرّضها لحادثٍ جعل من ذاكرتها غير قادرةٍ على تخزين ما يجري حولها. يناقش العمل قضايا إنسانيّة معقدة ضمن إطار درامي مشوق غني بالأحداث، معتمداً على كوميديا الموقف.

للمخرج مناف عبدال، والكاتب علي الدوحان، بطولة: حياة الفهد، باسم عبد الأمير، ومشاري البلام، وإلهام علي، ونور الغندور، وعبدالله الطليحي، وحسين المهدي، ويعقوب عبد الله، وعبير أحمد، وزهرة الخرجي، وياسة، ومحمد جابر، ونواف نجم، وشهد الكندري، ورتاج العلي.

“المواجهة” MBC دراما – شجون تعيش صراعات نفسيه وقصة حب مجنونة

إطار درامي مشوّق لا تغيب عنه المواقف الكوميدية، وقصص حبٍ يحكمها الفشل تارةً ويشوبها الغموض أحياناً.

من كتابة محمد الكندري وإخراج حسين الحليبي، بطولة: شجون، وحمد أشكناني، ونور الغندور، ومحمد العلوي، وزينب غازي، وصابرين بورشيد، وفهد باسم، وسعود بوشهري، وغرور، وشهد، وشيماء قمبر، والممثل المخضرم حسين المنصور، وآخرين.

الهيبة – العودة MBC1

نرى عائلة جبل شيخ الجبل تنخرط في صراعات عشائرية لم تكن في الحسبان مع دخول شخصيات جديدة لها حسابات معلقة مع آل شيخ الجبل، وما يتنج عن تلك الحسابات من تعقيدات يتصدى لها جبل منفرداً.

قصة: هوزان عكو- تأليف سيناريو و حوار: باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، بطولة:

تيم حسن- نيكول سابا- منى واصف- اويس مخللاتي-رقيق علي أحمد و آخرين.

عطر الروح MBC دراما – هدى حسين طبيبة نفسية عبقرية

دراما اجتماعية نفسية تتطرق إلى مواضيع جرئية وقضايا حساسة تستوحي من علم النفس كثيراً من أحداثها. تلعب النجمة هدى حسين دور طبيبة نفسية وبروفيسورة مدرسة لعلم النفس بعد أن تخرّجت من جامعة هارفرد؛ نراها تمتاز بقدرتها وطرقها الغريبة في العلاج النفسي لدرجة تجعل منها في عداد العباقرة. لكن ويا للأسف! تكون النتيجة طردها من الجامعة وإيقافها عن التدريس ومنعها من مزاولة المهنة! فهل تكون هذه نهاية الحياة العملية للبروفيسورة؟!

من إخراج محمد القفاص، تأليف علاء حمزة، بطولة: هدى حسين، عبد الرحمن العقل، عبد المحسن النمر، حسن المنصور، محمد العجيمي، أحمد السلمان، وآخرين.

رسايل MBC4 – أحلام مي عز الدين تتحول إلى حقائق

تدور قصة المسلسل عن فتاة ذات قدرات خاصة، تحصل على “رسائل” ومعلومات من خلال الأحلام أثناء نومها، وفي اليوم التالي تتحقق تلك الأحلام حرفياً! فهل تتحول أحلام مي عز الدين إلى كوابيس حقيقية عندما يراودها حلم عن إصابة والدها بمرض خطير؟!

من إخراج ابراهيم فخر، تأليف محمد سليمان عبد الملك، بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رندا البحيري، هاجر الشرنوبي، هشام اسماعيل، وآخرين.

تانغو MBC4 – باسل خياط – الحب والخيانة والإنتقام والتانغو..

أربعة أصدقاء يرقصون التانغو ويتحدثون عن الحب، لكل منهم طريقته الخاصة في الحب والتعبير عن المشاعر والتعامل مع الحبيب. لكن حباً محرّماً يتسلّل بينهم ويجعل من الاستمرار في الصداقة أمراً مستحيلاً ما يضع الأصدقاء في دوائر معتمة قوامها الحب والخيانة والإنتقام ورقص التانغو..

من رامي حنا، تأليف إياد أبو الشامات، بطولة: باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، فرح بيطار، طلال الجردي.

خذيت من عمري وعطيت – حصرياً على MBC دراما

مسلسل اجتماعي – رومانسي يتطرّق إلى مواضيع نعيشها في مجتمعاتنا العربية كالزواج والعلاقة بالأهل وفكرة النصيب، وقضايا الحب والغدر وفكرة التضحيه من أجل إسعاد الآخرين. ينقسم المسلسل الى ثلاث حقبات، الاولى تدور أحداثها في الثمانينات، والحقبة الثانية في التسعينات، أما الحقبة الثالثة فهي زماننا الحالي.

تأليف عامره الحزيم، اخراج حمد البدري، بطولة: محمد جابر، عبد الامام عبدالله، انتصار الشراح، محمد العجيمي، لمياء طارق، حمد العماني، صمود الكندري، ميثم بدر، محمود بوشهري، هبه الدري، فهد البناي، طيف، ايمان الحسيني، سعود بوعبيد، دانة حسين ، محمد عاشور، ابتسام عبدالله، ضيف الشرف سعود بوشهري.

فوق السحاب MBC4– أول عمل مصري يصور في روسيا ويخترق عالم المافيا..

أول عمل في الدراما المصرية يُصوّر في روسيا. يرصد قصة شاب (هاني سلامة)، أجبرته الظروف على السفر بحثاً عن فرصة عمل ليجد نفسه متورطاً في عالم المافيا والسلاح وينتهي في أحد السجون الروسيّة القاسية. يضم العمل إلى هاني سلامة، كل من اللبنانية ستيفاني صليبا، والكويتي فهد باسم، إضافة إلى ابراهيم نصر، عفاف شعيب، إيهاب فهمي وسواهم.

الكوميديا

رامز تحت الصفر MBC1 – رامز جلال

مقالب جديدة تحبس أنفاس الضيوف والمشاهدين..

“عوَض أباً عن جد” حصرياً على MBC1 – نمط جديد من الفانتازيا في مزجٍ طريفٍ بين أزمِنة متعدّدة

فانتازيا تاريخيّة تنقسم أحداثها بين 6 قصص كوميديّة، تمثل كل منها جزء من سلالة أجداد شخصية بطل العمل “عوض” وتأثيرهم عليه عبر العصور المتعاقبة.

للكاتب خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي، بطولة: أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، بشير غنيم، محسن الشمري، طارق الحربي، ابراهيم الحساوي، هيا الشعيبي، عبد المجيد الرهيدي، زارا البلوشي، ريماس منصور، ومشاركة لغادة العبسي من الأردن، كما يسجل العمل إطلالة متميزة لنجمة الغناء والنجمة وعد، وآخرين.

ربع رومي – MBC4 لعنة فرعونية تغيّر حياتهم!

شابان مكافحان يبحثان عن فرصة للنجاح، يعثر والد أحدهما، الذي يعمل في هيئة الآثار، على مخطوطة فرعونية تحتوي على لعنة، فيتحوّل الشابان إلى حيوانات مختلفة في كل حلقة، ولا يتمكّنان من فكّ اللعنة والعودة إلى أصلهما الإنساني! كوميديا لطيفة مليئة بالضحكات القلبية من بطولة النجم الشاب مصطفى خاطر، محمد سلام، بيومي فؤاد، هالة فاخر وآخرين.

البرامج التوعوية الشبابية على MBC1

الصدمة 3

كاميرات خفية ترصد ردود الفعل العفوية للمارّة أمام موقف معيّن تمثيلي يحدث أمام أعينهم، يحمل بعداً أخلاقياً، فهل سيتدخلون أم أنهم سيكتفون بالمشاهدة؟

قمرة 3 – أحمد الشقيري

يأتي البرنامج في موسمه الثالث لتحفيز أفراد المجتمع على المساهمة بإبداع محتوى إعلامي إيجابي ومؤثر، وذلك من خلال المشاركات في إرسال مقاطع فيديو متميزة وهادفة من جميع أنحاء العالم. يتم في كل حلقة تسليط الضوء على أفضل تلك المشاركات والتعليق عليها. من تقديم أحمد الشقيري.

صنّاع الأمل – مبني على مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

برنامج توعوي هادف، يسلط الضوء على ومضات الأمل في عالمنا العربي من خلال رجال ونساء من مختلف الأعمار عملوا بتفاني لخدمة مجتمعاتهم. يتطرق البرنامج إلى مختلف المجالات من تعليم وعمل شبابي وصحة وعمل تطوّعي وإعلام جديد وغيرها من القطاعات.

رسالة – برنامج إنساني يرصد حالات فردية

يرصد هذا البرنامج بطابعه الإنساني حالات شخصية وفردية في المجتمع السعودي تمتاز بأنها مجتهدة ومثابرة وتعمل من أجل النجاح رغم تعرّضها لمواقف وعقبات وظروف صعبة للغاية. يعرض البرنامج عبر حلقاته لقاءات مع هذه الشخصيات مستعرضاً تقارير عن كل منها، يلي ذلك تقديم مساعدات مالية بطريقة مختلفة وجديدة.

أصوات – ياسر حارب

يحاول البرنامج لمس الجوهر الكامن في الأقوال المأثورة لعظماء من التاريخ القديم والمعاصر. كما يتطرّق البرنامج لإمكانية إسقاط تلك الأقوال على واقعنا المعاصر وسُبُل وأنماط حياتنا.

مجموعة إنسان – علي العلياني

برنامج حواري اجتماعي، يستضيف في كل حلقة ضيفاً من روّاد المجتمع الخليجي في مختلف القطاعات من سياسة وإعلام وفكر ومجتمع وفن وغيرها. يحاور علي العلياني ضيوفه متطرقاً إلى العديد من المواضيع على المستوييْن العام والخاص.

من الصفر – مفيد النويصر

برنامج اجتماعي يسرد قصص مجموعة من الأشخاص الناجحين والمشاهير ممن بدأوا حياتهم من الصفر، وتركوا بصمات ناصعة على المجتمع الخليجي والعربي. بعض هؤلاء رجال دولة، ومفكرين، وقياديين، ورجال أعمال وسواهم.

المسابقات

“ليالي المملكة”MBC1 – برنامج المسابقات اليومي على الهواء مباشرة

بدعم من الهيئة العامة اللترفية، وبمزيجٍ من المحتوى الترفيهي والثقافي والتراثي الموجه لكافة أفراد العائلة السعودية والعربية، تعرض MBC1 خلال شهر رمضان برنامج المسابقات اليومي “ليالي المملكة” الذي تصل قيمة جوائزه إلى مليون ريال سعودي. تُنقَل وقائع البرنامج على الهواء مباشرة من “حارة الترفيه” في العاصمة الرياض، ويتضمن العديد من الفقرات التي تشتمل على مسابقات وأسئلة وألعاب وسحوبات وجوائز يخوض خلالها كافة أفراد العائلة منافسات قوامها الحماس والفوز بالجوائز العينية والنقدية القيمة.

الطبخ

هلا برمضانMBC1 – الشيف عدنان يمني – 3 وجبات رئيسية يومياً

على مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف عدنان يمني 3 أطباق رئيسية يومياً، مانحاً المشاهدين أفكاراً جديدة لوصفات تناسب الإفطار والسحور. يبدأ الشيف عدنان التحضير من مرحلة الإعداد للعناصر والمواد، ومن ثم عملية الطهو، وأخيراً التقديم.

انتهى –

MBC مصر

عبلة كامل وزينة وبيومي فؤاد وحمادة هلال وعلي ربيع ورامز جلال ونجوم مسرح مصر في إطلالات مميزة وحصرية على الشاشة في رمضان

الدراما

تنفرد شبكة قنوات “MBC مصر” خلال شهر رمضان المُقبل بعرض 5 مُسلسلات هي كالتالي:

“سلسال الدم” الجزء الأخير

الدراما الصعيدية الأشهر والأكثر مُشاهدة عبر أربع مواسم مُتتالية والتي إلتف حولها ملايين المُشاهدين، يُعرض الجزء الأخير منها حصرياً عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، حيث يتواصل خلال الجزء الأخير الصراع المُممتد بين “نصره”، و”هارون” ويُحاول أفراد كُل عائلة الإنتصار بكل الطرق وبينما الصراع يصل إلي الذروة تنطلق ثورة 30 يونيو لتحمل الكثير من المُفاجآت للجميع.. ويُشارك في بطولة “سلسال الدم” عبلة كامل، ورياض الخولي، رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبد الغني، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، وآخرين.. والمُسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.

“مسرح مصر في رمضان”

في تجربة هي الأولي من نوعها، تعرض شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، مسرحية تلفزيونية جديدة يومياً، يُقدم فيها النجم أشرف عبد الباقي ونُخبه من النجوم الشباب أفكار كوميدية جديدة وممتعه وتحمل الكثير من البهجة للجمهور من مُختلف الأعمار والإهتمامات ويواصل من خلالها فريق مسرح مصر تقديم بصمته الخاصة في عالم الكوميديا.. ويشارك في بطولة “مسرح مصر” بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.

“خفة يد” – بيومي فؤاد…

بعد أن حجز لنفسه مكانة مُميّزة على خريطة الكوميديا وأصبح وجوده داخل أي عمل درامي علامة مؤكدة على إرتفاع نسبة البهجة التي تُقدم للمُشاهدين، يُطل النجم بيومي فؤاد في أول بطولة درامية له في رمضان عبر شبكة قنوات “MBC مصر” من خلال مُسلسل “خفه يد” الذي يؤدي فيه شخصية ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من الأزمات له ولمن حوله، ويُشاركة البطولة نُخبة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، ومحمد ثروت، وآيتن عامر، وآخرين، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج مُعتز التوني..

“قانون عمر” – حمادة هلال…

يواصل النجم حمادة هلال حجز مكانة مُميزة على خريطة العرض الرمضاني عبر شبكة قنوات “MBC مصر”، يغوص حمادة هلال في مسلسله الجديد “قانون عمر” داخل صراعات النفس البشرية بين القيم والأخلاق من جانب وبين الطمع والجشع والخيانة من جهة أُخرى، ويُشارك مع النجم حمادة هلال نُخبه من الفنانين منهم إيمان العاصي، ومصطفي أبو سريع، وفاطمة الناصر، ومحسن منصور، وفتوح أحمد، وليلي حسين وآخرين وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.

“ممنوع الإقتراب أو التصوير” – زينة…

بعد تألق لافت في دراما رمضان العام الماضي، تنطلق النجمة زينة في أولي مُسلسلاتها عبر شبكة قنوات “MBC مصر” من خلال مُسلسل “ممنوع الإقتراب أو التصوير” في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة تتورط فيها ممثلة شابة تقع ضحية صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة صاغها ببراعة المؤلف محمد الصفتي، وأخرجها زياد الوشاحي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، ونسرين أمين، ومحمد شاهين، وزكي فطين عبد الوهاب، وتميم عبده، ومي القاضي، وأكرم الشرقاوي وآخرين.

“سك على إخواتك” – علي ربيع…

بعد أن نجح في حجز مكانة لافته بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، ينضم الفنان الشاب علي ربيع، للمرة الثانية إلى شبكة قنوات “MBC مصر” في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر، حيث ينطلق في ثاني بطولاته التلفزيونية بمسلسل “سك على إخواتك” بكوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب الريفي البسيط الذي يرث بصورة مُفاجأة ثروة ضخمه وينتقل للحياة في وسط عائلته الجديدة مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. والمُسلسل كتب قصته ببراعة كريم فهمي وسيناريو وحوار إياد شهاب،، وأخرجه وائل إحسان. وُشارك في بطولته صلاح عبد الله، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، كريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوى خطاب، وجيسي عبدو، وميرنا نور الدين، وآخرين.

الكوميديا

رامز تحت الصفر – رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر “دب مُفترس” من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

البرامج

“من روسيا مع التحية” مع نُخبه من النجوم

قبل أيام من إنطلاق مُباريات كأس العالم التي تُشارك فيها مصر بعد غياب طويل، تُقدم شبكة قنوات “MBC مصر” من قلب روسيا البرنامج الرياضي الكوميدي “من روسيا مع التحيه” الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي ويُشارك في حلقاته اليومية التي تم تصويرها داخل المُدن الرياضية التي سيلعب فيها منتخب مصر مبارياته النجوم بيومي فؤدا، ومصطفي أبو سريع، وحسن عبد الفتاح، وحمدي الوزير، بالإضافة لنُخبة من نجوم الرياضة والفن الذين يظهروا في أجواء غير تقليدية.

“من القلب للقلب” مع إيمان رياض

يفتح برنامج “من القلب للقلب” مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار “الرسول القدوه” وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في سلوكيات الرسول الكريم تستهدف الإقتداء بسلوكياته وتصرفاته السمحه مع من حوله ومُعاملاته اليومية مع زوجاته وأبنائه وجولاته اليومية بين المسلمين ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم د. عمرو الورداني أمين عام لجنة الفتوي والتدريب بدار الإفتاء المصرية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الاجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية استناداً لقدوة الرسول الكريم.

“كلمة السر” مع د. مبروك عطية

بأسلوبه البسيط الذي يصل إلى القلوب والعقول، يشرح د. مبروك عطية في برنامجه الإسبوعي المُميز “كلمة السر” صحيح الدين الاسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الاسري والانساني وفقاً لتعاليم الدين. وعبر حلقات البرنامج يُصحح د. مبروك عطية الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام، وذلك من خلال استقبال اتصالات المُشاهدين والرد عليها.

قمرة 3 – أحمد الشقيري

ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣوﺳﻣﮫ اﻟﺛﺎلث ﻟﺗﺣﻔﯾز أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺈﺑداع ﻣﺣﺗوى إﻋﻼﻣﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣؤﺛر

ﻣن ﺧﻼل المشاركات في إرسال ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو ﻣﺗﻣﯾزة وھﺎدفة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، حيث يتم ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻓﺿل تلك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﻠيها. البرنامج من تقديم أحمد الشقيري.

الصدمة 3

كاميرات خفية ترصد ردود الفعل العفوية للمارّة أمام موقف معيّن تمثيلي يحدث أمام أعينهم، يحمل بعداً أخلاقياً، فهل سيتدخلون أم أنهم سيكتفون بالمشاهدة؟

“الشيف حسن” – أشهى المأكولات في مطبخ

أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضرراً في الوقت ذاته يُقدمها يومياً “الشيف حسن” في مطبخه الشهير عبر شاشة ” MBCمصر”. وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمه المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.