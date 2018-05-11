تدحض الشائعات. داليا كريم : برنامجي مستمر وارمي الاكاذيب خلف ظهري

A + A -

كشفت مهندسة الديكور و الاعلامية اللبنانية داليا كريم ان برنامج " داليا و التغيير " مستمر ولن يتوقف وبل سيكون اكثر حضوراً في الموسم المقبل واشارت الى ان ثمة تجديد قد طال كل تفاصيل الفكرة بغية الظهور من خلالها في المراحل الاتية بالشكل الذي يلبي حاجة الفقراء في جميع المناطق اللبنانية وقد عبرت عن امتعاضها من الشائعات التي تناولت فكرتها التلفزيونية و نشاطاتها الخيرية في الاعلام المرئي و قالت : ربما مثل تلك الفبركات تستفزني لكنني في الناحية لن اترك عملي مع الناس و اتفرغ للرد على الاكاذيب التي ارمي بها دوماً خلف ظهري و امضي نحو المستقبل لان الوقوف في دائرة الرد على صناع الروايات الخيالية ستكون له نتائج سلبية على الطموح و الاداء العام و والثقة التي حصلت عليها على مدار خمس سنوات من الشارع الشعبي اللبناني العام .

داليا اكدت انها خلال شهر رمضان المبارك سوف تقوم بسلسلة من النشاطات في العديد من المناطق اللبنانية و سوف يشمل ذلك توزيع مواد غذائية وادوية و ملابس وقالت : واجبي لم يتوقف يوماً عند مناسبة او موسم وحتى خلال عطلة الصيف " داليا و التغيير " حاضر مع عامة الناس .