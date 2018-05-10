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بعد زواجه برجل..فنان لبناني يثير الجدل بتصريحاته عن الحرية!

10
MAY
2018
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كان الفنان اللبناني نيكولا شلهوب قد اعلن من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستغرام عن زواجه من رجل، مما أثار جدلا واسعا بين متابعيه. وكان شلهوب قد ظهر في الصورة وهو يقبل شريكه وكتب: "الحب ينتصر".

وفي تصريحات سابقة لموقع "إرم نيوز" كان قد لمح شلهوب عن هذا الإرتباط حيث تناول في حديثه المجتمع اللبناني والحريات وقال: "ضايقني المجتمع اللبناني بجهله وادّعائه وفلسفته وإجهاره بمعرفته الشاسعة لشتّى الأمور، وعند وقوع أيّ مشكلة، يعود الرجل ليتذكّر رجوليّته، وتعود المرأة لتتذكّر بأنّها خاضعة وتابعة لمرجعيّة، وضايقني عدم تقبّله للآخر، وبادّعائه الانفتاح والحرّية، مع أنّه في الواقع يحدّد الحرّيات وفقًا لما يعجبه ولا يعجبه، وليس هذا هو مفهوم الحرّية".

وأضاف: "شعرت بأنّني لست على تناغم مع هذا المجتمع ولم أتمكّن من مواكبته، لا أدّعي بأنّي أفضل، لكنّني إنسان يؤمن بالحرّية، وبأنه يحق لكلّ إنسان أن يعيش حياته كما يريد، وبدولة مدنيّة بعيدة عن الدين وأحكامه وقوانينه، تحاكم الإنسان على أساس فعاليّته في المجتمع وقيمته، وليس على أساس طائفته" .

وعن أسباب رحيله من وطنه صرح: "رحلت لأنني فقدت الأمل بالوضع الاجتماعي ووضعي المستقبلي والوضع السياسي في بلدي، كما فقدت الأمل بالناس واحتمال أن يتغيّروا لأننا اعتدنا اللحاق بالآخرين. وأيضًا، رحلتُ بسبب قلّة الحرّيات، وأرى أنّ لبنان بصيغته الراهنة ما بيمشي"

وعن طموحه قال: "طموحي بأن يكون لي وطن يحترم الإنسان بغض النظر عمّا هو عليه، ويحترم المرأة ويعزّزها ويكرّمها ليس فقط من وجهة دينيّة، لكن أيضًا لكيانها، فالمرأة بحدّ ذاتها موسيقى جميلة بنظري".

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