شيراز: تعلقت بالتمثيل وأنا "أجمل وحدة" ولا أحد ينافسني ولا يهمني إن إنتقدوني!

A + A -

ندى عماد خليل-

الفنانة شيراز إنسانة واثقة من نفسها وتعرف جيداً كيف تختار أغنيات "تضرب" بقوة.هي لا ترضى بالقليل لأنها طموحة وألاهم من ذلك شغوفة بعملها إلى حد كبير. بقلب قوي دخلت إلى مجال التمثيل وهي متأكدة من أن ذلك سيضيف إليها فنياً.



■ بداية فلنتكلم عن أخر أعمالك على صعيد الغناء؟...

- أخر عملين قدمتهما كانا "سهر سهر" من ألحان محمد يحيا وإخراج احمد المنجد ، و "شو بعمل بهالقلب" كلمات والحان مروان خوري وإخراج وليد ناصيف، و قريبًا سأصدر اغنيتي الجديدة تحت اسم "اجمل وحدة" وعلى الأرجح سأصورها خارج لبنان.



■ اغنيتك "كيف بدك عني تغيب" نجحت كتيراً وما زالت الاصداء حولها تتفاعل. ما هو السبب في ذلك برأيك؟

- أنا إجمالاً أخذ وقتي في إختيار الاغنيات خصوصاً من ناحية اللحن الذي هو أكثر ما يهمني، ومن ثم من ناحية الكلام الذي يجب أن يكون "فريباً من الناس"، وأشكر الجمهور الذي "بيعطيها حقها" لأغنياتي ويستمع اليها بشكل كبير ، الأمر الذي ينعكس نجاحاً واستمراراً. ولا شك في أن ذلك هو سبب نجاح "كيف بدك عني تغيب" وغيرها.



■ هل انت راضية على رحلتك الفنية منذ البداية وحتى اليوم، ولو أردت أن تغيري شيئاً ما فيها، ماذا تغيرين؟

- في رصيدي اكتر من ٨ اغنيات، وأول اغنية قدمتها كانت "لياليك". قدمت الكثير من الحفلات مع فنانين كثر منهم راغب علامة وكاظم الساهر وأيمن زبيب ومعين شريف في لبنان وخارجه ، وقدمت أيضاً الكثير من الحفلات بشكل منفرد.، والحمدلله فإن أغنياتي تلقى النجاح وهذا يعني أن ما أقدمه يرضي الجمهور، لذلك لا أغيير شيئاً وبالتأكيد أنا راضية على مسيرتي وأقول إن الله يرافقني في كل خطوة من خطواتي.



■ هل تعتبرين انك نجمة صف اول اليوم ومن تنافسك من النجمات؟...

- الجمهور هو الذي يقرر ما إذا كنت نجمة صف أول أم لا، صحيح أن مسيرتي قصيرة ولكن ما قدمته "مفعوله كبير". أما بالنسبة إلى المنافسة فلا أحد ينافسني لأن اللون الذي أقدمه لم يقدمه أي أحد قبلي.



■ اخبريني عن مشاركتك في مهرجان بيروت ام الدنيا وماذا أضاف إليك؟

- كنت سعيدة جداً بالمشاركة ،فالمهرجان كان رائعاً وكانت أجواء الفرح والسعادة تسوده، وكان هناك عدد كبير جداً من الناس. اشتقنا إلى أن نرى بيروت "هيك"، واتمنى أن تبقى المهرجانات تعم كل أراضي لبنان.



■ ستطلين في شهر رمضان المبارك كممثلة بدور بطولة إلى جانب مازن معضم في مسلسل "موت أميرة"...

- لقد عُرضت علي في السابق عدة أدوار ولكنها لم تعجبني ولم أحب قصصها، ولكن هذا الدور قصته غريبة وجديدة من نوعها، وتعود إلى حقبة قديمة، وأنا سعيدة بالتعامل مع شركة مروى غروب والأستاذ مروان حداد و كذلك جميع اسرة العمل وراء الكاميرا و أيضاً المخرج عاطف كيوان والكاتب المبدع طوني جورج شمعون، و كذلك الممثلين متل كارمن لبس والسي فرنيني ومازن معضم وجان قسيس وانطوانيت عقيقي وسعد حمدان وبيار شمعون وغيرهم. وتفاجأت بشكل كبير لأن الجميع وقف إلى جانبي وساعدني . لقد أعتدت على أجواء التمثيل وتعلقت به ومن الصعب أن أتخلى عنه، خصوصاً وأنني أديت دوري بشكل طبيعي وبعيد عن المبالغة.



■ اخبريني قليلاً عن الشخصية التي تؤدينها، وهل كان هناك انسجام في الاداء بينك وبين مازن معضم؟.

- هي شخصية هادئة وناعمة وذكية، ونعم كان هناك انسجام في الاداء بيني وبين مازن وهو كان غاية في التعاون معي، وأود أن أشكره وأشكر أيضاً الممثل سعد حمدان الذي دعمني وساعدني.



■ شارة المسلسل ستكون بصوتك.

- نعم، وفي الوقت الحاضر أنهي تسجيلها وبصراحة "كتير طاير عقلي فيها" لأنها رائعة.



■ الأ تخشين أن يتم انتقادك كممثلة وأن يؤثر هذا الامر على صورتك كمغنية؟...

- كلا. ولا مشكلة لدي إن انتقدوني كممثلة ولكن شرط أن يكون نقدهم بناء ومنطقياً. وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على مسيرتي الفنية لان الناس تحبني وأنا أُعتبر نفسي قريبة من قلوبها.



■ ماذا عن تشابه اسم الشخصية التي تؤدينها في "موت اميرة" والشخصية التي تؤديها نادين نسيب نجيم في "طريق"؟...

- شخصية "اميرة" التي أؤديها لا تشبه أي شخصية أخرى لذا الامر لا يؤثر بي ولا يعني لي الكثير.



■ هل برايك اليوم من الضروري ان يكون لدى الفنان مدير اعمال لكي ينجح اكثر؟

- من الطبيعي أن يكون الفنان بحاجة إلى مدير اعمال اليوم ولكن هذا لا يعني انه ليس لدي فريق عمل متكامل يساعدني في عملي.



■ ما هو التحدي الاصعب الذي مررت به؟...

- كل عمل أقدمه أعتبر أنه نوع من التحدي، وهذا الامر يحفزني لأقدم الافضل في كل مرة.