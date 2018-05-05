أخ ميغان ماركل: إلغ الزفاف يا هاري سوف تندمون!

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حث الأخ غير الشقيق لميغان ماركل الأمير هاري على إلغاء حفل زفافه، مدعيا أنه سيكون "أكبر خطأ في تاريخ الزفاف الملكي".

كما أبلغ توم ماركل جونيور، 51 عاما، الأمير هاري في رسالة مكتوبة بخط اليد أن "ليس من الواضح أن ميغان المرأة المناسبة لك".

وقال إنه ينبغي على هاري والأسرة الملكية أن "يضعوا حدا لهذا الزواج الزائف المربك قبل أن يفوت الأوان".

وقال الأخ غير الشقيق، الذي لم يتحدث إلى ميغان لمدة سبع سنوات، إن أخته تتصرف وكأنها تمثل دورا ثانويا كأميرة."

وفي الرسالة، التي نشرتها مجلة إن تاتش، يدعي الأخ أن ميغان، 36 سنة، بدأت "باستغلال والدها حتى إفلاسه، ثم تركته في المكسيك مفلساً، وفي الغالب بسبب مصاريفها وديونها".

وأضاف أن "القدر الضئيل من شهرة هوليوود أصاب رأس ميغان بلوثة، مما أدى إلى تحولها لامرأة سطحية ومغرورة".

وحذر الأخ توم الأمير هاري من أن ميغان "ستجعل منك أضحوكة ومن إرث الأسرة الملكية ".

وحول دعوات الزفاف، قال توم "على رأس ذلك كله، لم تدع عائلتها لحفل الزفاف" و "بدلاً من ذلك دعت الغرباء".

"من يفعل ذلك"، زاعمًا أن والدهما "لم يحصل على دعوة"، وهو الأولى أن يرافقها عبر ممر الكنيسة خلال حفل الزفاف".

إلا أنه تبين لاحقا أن والدة ووالد ميغان تلقيا الدعوة وسيؤديان الدور التقليدي في حفل الزفاف.

وأضاف أنه لولا تدخل والدها، فإن ميغان ربما انهمكت في "مسح الطاولات، أو أصبحت جليسة أطفال لدفع ديونها"

وأضاف "لم يفت الأوان بعد على هاري".