بالفيديو.. سمكة مطهية تعود للحياة وتهرب من الطبق

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في حادثة مثيرة، فاجأت سمكة مطهية قدمت على طبق لزبائن داخل مطعم صيني، الجميع بالعودة إلى الحياة، والقفز من الطبق، وهو ما تسبب بصدمة وذعر للزبائن.

وأظهر مقطع فيديو السمكة المطهية ببصل الربيع وصلصة الصويا وهي تقفز من طاولة بأحد المطاعم الصينية، وسط ذهول المجموعة التي كانت تمني النفسة بوجبة شهية.

وتوقفت المجموعة عن تناول الطعام، وبقي بعضهم بعيدًا عن الطاولة بسبب صدمتهم من "السمكة الزومبي".

وتم تحميل مقطع الفيديو الذي يعتقد أنه تم تصويره في مدينة صينية مطلع مايو. وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن تفسير مثل هذه الحالة عندما لا يتم طهي السمك تماما، أو بقاء خلايا لا تزال تستجيب للمحفزات رغم توقف القلب والدماغ عن العمل.