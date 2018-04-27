بالصورة: كيف علقت نوال بري على " مشكل" جسيكا وديما؟

A + A -

بين الأخذ والرّد على مواقع التواصل الاجتماعي بين ديما صادق وجيسيكا عازار على خلفية تعليق لافتتين تضمنتا عبارتين للرئيس الراحل بشير الجميّل، حيث وصلت التغريدات بين صادق وعازار إلى حد التجريح، وفي ظل متابعة روّاد التواصل الاجتماعي هذا العرض من المشادات الكلامية، غرّدت مراسلة “أم تي في” نوال برّي وردّت على صادق قائلة: “زميلتي ديما… بعيدا عن صداقتي بجيسكا بس استغربت كتير ليه فضلتي تردي بالشخصي بالوقت يلي حكيتك بالسياسة… نحن معودين نتضامن مع بعض ضد يلي بيهاجمنا بالشخصي… وللتذكير انو السخرية عالاخر ما بتفرق كتير عن العنصرية”.





