بالصور: "ولعت" بين ديما صادق وشربل خليل!

A + A -

نشر المخرج شربل خليل صورةً للإعلامية ديما صادق وهي بثوب الإستحمام، كانت نشرتها ثم حذفتها عن أحد حساباتها الإجتماعية.

وعلّق خليل على الصورة قائلاً: "عزيزتي #ديما_قراطية: أنا ما بميّز بين اللبناني والسوري. والبرهان إني من أول ما شفتك على الشاشة قلت عنك، انت #فطوم_حيبيص لبنان".

من جانبها، ردّت صادق عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "العنصرية هي أحط الصفات البشرية. ليس غريبا على أشرس العنصريين في لبنان أن يكون بهذا الاسفاف. ذكورية، طائفية، عنصرية وفقدان لأي حس قيمي. كنت عاهدت نفسي أن أتجاهل كل التعليقات المقيتة، لكن تبين أن القضاء هو طريقة التخاطب الوحيدة مع من فقد كل القيم الانسانية".

saidaonline