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بالصورة: مايا دياب: شاب في المطار أشعرني أن جمالي 'تافه وسطحي'!

23
APRIL
2018
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يبدو أن لقاء الفنانة مايا دياب بأحد معجبيها قد أثّر بها كثيراً، فأحبّت أن تشارك ما حدث معها والعبرة من هذا اللقاء في منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وفي التفاصيل، سردت مايا دياب ما حصل معها قائلةً "كلّ يوم بس نتصوّر لننزّل على مواقع التواصل، منتصوّر خمسين مرّة ومنقّرر ما ننزّل الخمسين لأنو شايفين حالنا بشعين أو تعبانين أو ما منشبه الصورة ال photoshopped اللي على الأغلفة".

وتابعت "بس أنا كل يوم عم بتعلّم إنّو حلانا وجمالنا تافهين وسطحيين. التقيت بهالشاب بمطار ستوكهولم حدّ الطيارة ولمّا شفتو ابتسمت وسلّمت، فما اتأخر ثانية ليطلب منّي سيلفي، فما اتاخرت أنا كمان لآخد هالصورة بتلفوني لفرجيكن ياها".

واضافت مايا "بهيديك الثانية تعلّمت وكبرت ونضجت أكثر لأعرف أكثر معنى الحياة وحبّ الحياة والثقة بربنا وحكمته والثقة بالنفس والحكمة واعطاء الطاقة الإيجابية للناس. وفرحت لما عرفت إنّو مسافر كم يوم عطلة مع صديق الطفولة، تخايلت بيته وعيلته والمجتمع بمنطقتنا بحاجة لتثقيف بهالمواضيع".

وختمت مايا دياب رسالتها بالقول "لليوم 90% من الناس بيخجلوا وبيخبّوا ولادن اذا عندن مشاكل خلقيّة".
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