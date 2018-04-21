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صاحب "هلا بالخميس" يرد على أحلام: ليش كدا يا أم فاهد !

21
APRIL
2018
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بعد الهجوم اللاذع الذي وجهته أحلام لأغنية #هلا_بالخميس ، للفنان السوري الشاب، معن برغوث، على خلفية نيله جائزة الموريكس دور في لبنان مساء الخميس، رد صاحب الأغنية الشهيرة التي انتشرت بشكل واسع خلال العام الماضي في كافة البلدان العربية والخليجية، قائلاً ليش كدا يا أم فاهد.

وفي فيديو قصير شاركه عبر حسابه على تويتر مساء الجمعة، أوضح معن "مسمى" الجائزة التي نالها، وتوجه بحديث للفنانة #أحلام، التي أكد على محبته الكبيرة قائلاً: "إنه فاز بجائزة الموريكس دور عن أكثر أغنية شكلت ظاهرة لعام 2017، وليس كما فهمت أحلام بأنها أفضل أغنية خليجية"، مضيفاً أن لا أحد يستطيع أن ينكر أن أغنيته حققت انتشاراً كبيراً.
كما أكد أنه يعلم جيداً أن هناك الكثير من المطربين الخليجيين الكبار، الذين يفوقونه خبرة، وأن العديد من الأغاني الخليجية العظيمة حجزت مكانتها في عالم الفن.

إلى ذلك، طالب من الفنانين الكبار أمثال أحلام بدعم الفنانين الشباب.

وختم قائلاً: "يا أم فاهد ليس هناك أي حاجة لكل تلك التغريدات، بل أطلب من النجوم الكبار دعم المواهب الشابة".

وأخيراً توجه لمحبيه قائلاً: "أنا أكبر فيكم وانتظروا جديدي قريباً".

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