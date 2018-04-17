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جون سينا يعلن نبأ حزينا لكل جمهوره

17
APRIL
2018
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أعلن نجم المصارعة الحرة، جون سينا، نبأ حزينا لكل جمهوره، وهي فسخ خطوبته من المصارعة نيكي بيلا، قبل 20 يوما من زفافهما.

وقالت نيكي بيلا في بيان رسمي، عبر حسابها على "تويتر"، إنها قررت وجون سينا أن ينفصلا كـ "ثنائي"، ولكنهما أكدا أن الحب والاحترام متبادل بينهما، وسألا جمهورهما أن يحترم خصوصيتهما خلال تلك الفترة العصيبة من حياتهما.
وكان جون سينا (40 عاما) تقدم لخطبة نيكي بيلا (34 عاما)، في مهرجان "راسلمانيا 33"، الذي أقيم في نيسان العام الماضي 2017، وسط ملايين المشاهدين، وكان من المقرر أن يقيما زفافهما في 5 أيار المقبل.
ويعد جون سينا ونيكي بيلا من أشهر نجوم المصارعة الحرة، في شركة "WWE" الأمريكية، وشاركا الجمهور لمحات من حياتهما الخاصة خارج حلبة المصارعة، في برنامج تلفزيون الواقع "توتال بيلاز"، الذي يعرض على قناة "إي!" الأمريكية.
ومن جانبه، علق جون سينا على فسخ خطوبته من نيكي بيلا، عبر حسابه على "إنستغرام" بأنه "أسوأ يوم على الإطلاق".
وعبر جمهور جون سينا ونيكي بيلا كذلك، عن صدمتهما وحزنهما من نبأ انفصالهما المفاجئ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
سبوتنيك

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