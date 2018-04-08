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"سطوح بيروت" هذا الأحد...بحلّة انتخابية

8
APRIL
2018
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يلبس برنامج #سطوح_بيروت مع داليا داغر حلّة انتخابية تواكب #انتخابات_2018 بحلقات استثنائية مباشرة يطلقها الأحد 8/4/2018 بشرح للقانون الانتخابي من خلال أسئلة الناس ويواكب الحلقة اطلاق هاشتاغ #صوتك_بقدّم_ما_بأخّر والذي هو كناية عن تشجيع اللبنانيين على التصويت.
في الفقرة الأولى تستقبل المحامي روجيه كاسبار خرّيج كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، حائز على ماستر في القانون الخاص والقانون الدولي وباحث في القانون الدولي والأوروبي ليشرح لنا القانون الانتخابي.


في الفقرة الثانية تقوم الاختصاصية في الحملات الاعلانية الدكتورة ميرنا أبو زيد بشرح اهمية الحملات الانتخابية ويرافقها الخبير في لغة الجسد حبيب خوري.
والفقرة الأخيرة تتوقف فيها داغر مع الصحافية سكارليت حداد بحوار حول اهمية الانتخاب من خلال أسئلة الناس في المجتمع اللبناني.

تابعونا عند الساعة 8.30 بعد نشرة الأخبار المسائية وشاركونا أراءكم عبر Twitter@stouhbeirut #سطوح_بيروت و#صوتك_بقدّم_ما_بأخّر وعبر موقع فايسبوك @DaliaDagher

برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر، إخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح, ملاحقة اعلامية كريستين فرح.

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