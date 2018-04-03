بالصورة: فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ووضعه دقيق!

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تعرض الفنان المصري شريف خير الله لحادث مروع على طريق السويس، أثناء ذهابه لمدينة الرحاب، حيث أصيب بشرخ في الجمجمة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى البنك الأهلي، حيث تم إجراء جراحة عاجلة له.

وأكدت الفنانة سهير رجب، أحد أصدقاء شريف، أنه أجرى عملية جراحية وتم وضعه بغرفة العناية المشددة، تحت متابعة عدد من الأطباء.

وأضافت أنه أجرى عملية في الدماغ، لأنه تعرض لكسر في الجمجمة بخلاف الإصابات الأخرى.

وأكدت أن الأطباء يقولون أن حالته الصحية مستقرة الى حدّ ما، ومن المقرر أن يتم ملاحظاتها بشكل دائم لمدة 48 ساعة، قبل أن يقرر الخطوة المقبلة في العلاج.