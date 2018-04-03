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اشكالية في برنامج ديما صادق الجديد؟!

3
APRIL
2018
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بيان صادر عن شركة M for Media FZ-LLC:

بتاريخ 3/4/2018 فوجئت شركة M for Media FZ-LLC ببث إعلان ترويجي على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال LBCI لبرنامج تحت تسمية "لوين واصلين" تقدّمه الإعلامية ديما صادق.

إزاء مضمون وفكرة البرنامج المُستخلصة من الإعلان الترويجي يتبيّن بشكل لا لبس فيه أن البرنامج المروّج له لا يعدو كونه نسخة مشابهة تماماً لبرنامج Carpool Karaoke الذي تملك شركة M for Media FZ-LLC حق إنتاجه حصريّاً في الدول العربية كافة، وأن شاشة اﻠLBCI عمدت إلى تحضير وتصوير البرنامج المنسوخ دون الإستحصال على أي ترخيص مسبق.

وعليه، تؤكد شركة M for Media FZ-LLC أن البرنامج المُروّج له على شاشة اﻠLBCI هو تعدّ فاضح على حقوق الإنتاج العائدة للشركة وتُطالب الشاشة الكريمة، المعروفة بمناقبيتها، بإحترام حقوق الملكية الفكرية العائدة للشركة وتصحيح الخلل الحاصل من خلال الوقف الفوري للإعلان لبرنامج "لوين واصلين" والإمتناع عن بث أية حلقة منه وتلف كافة حلقاته المُصوّرة، مع إحتفاظ الشركة بجميع حقوقها تجاه المؤسسة اللبنانية للإرسال من أي نوع كانت ولأي جهة كانت.

وختاماً، تتوجّه شركة M for Media FZ-LLC بشكل خاص إلى رئيس الحكومة اللبنانية السيّد سعد رفيق الحريري الذي سيحل ضيفاً في الحلقة الأولى من برنامج "لوين واصلين"، وتلتمس من دولته أن يكون حامياً للنظام القانوني اللبناني وأن يكون سدّاً منيعاً بوجه أي محاولة ملتوية لإغتصاب حقوق الملكية الفكرية.

وتفضلوا بقبول كامل الإحترام والتقدير

رالف مطر
المدير العام

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