بالصور - من هذا الرجل مع اليسا والقريب جداً منها

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شاركت النجمة اللبنانية اليسا في فعاليات اطلاق الطابع البريدي الجديد، الذي تُكرّم من خلاله شركة Liban Post مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، ويحمل إسم "Elie Saab- Le Timbre"، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتلا هذه المناسبة، حفلة جمعت أصدقاء إيلي صعب، من بينهم النجمة نانسي عجرم وعفاف جنيفان، وعدد من الفعاليات الإجتماعية، للإحتفال بالخطوة المميّزة للمصمّم العالمي.

ونشرت اليسا صوراً من المناسبة جمعتها بعدد من الحضور، من ابرزها صورتها جمعتها بمن وصفته صديقها المفضل، النجم اليكس فور.

وأثارت الصور بعض الجدلاً بسبب تساؤل التعليقات عن شخصيته، واحتضانه لها بعفوية.