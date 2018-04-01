ميرنا مكرزل: أعرف قيمة نفسي ولا أحد ينافسني وكلامي ليس "رخيصاً" !

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ندى عماد خليل-

الممثلة ميرنا مكرزل إنسانة تتمتع بخفة الظل ومرحة إلى أقصى حدود في الحياة ولكنها في الوقت نفسه جدية جداً في كل ما يتعلق بمجال عملها ليس لأنها محترفة فقط بل أيضاً لأنها لا تقبل بأنصاف الأمور وتعطي كل دور تؤديه ما يحتاجه دون زيادة أو نقصان!

■ فلنتكلم بداية عن دورك "نورما" في مسلسل "خمسين الف" ؟



- الحمدلله الاصداء ايجابية جداً حوله والناس أحبوه.حين قرأت النص وعرفت أن قصته مأخوذة عن "فورمات كورية" ومترجمة إلى أكثر من لغة، أحببت أن أقدم الشخصية على طريقتي وحاولت أن أبني أبعاداً انسانية لها كي تظهر أنها "مش فوفاش وسطحية وصريخ" بل هناك أمور بداخلها تحاول إخفاءها من خلال تصرفاتها، وأنا حين أبني الشخصية أحب أن أعطيها حقها من كل النواحي، وأقرأ النص كله قبل ذلك و"بعمل ماضي ومستقبل" لها لكي أبني الحاضر خاصتها وهو ما نكون نصوره. وفي الكوميديا يجب أن ترسمي حدوداً معينة لأن هناك شعرة بين الاضحاك والتهريج أو المبالغة في الاداء، وأنا أعمل بكل جدية على أي دور أؤديه.نورما تتكلم بطريقة خاصة وتستعمل عبارات خاصة "معلقين عليها العالم وملاقيينها مهضومة" وهي جزء من شخصية هذه المرأة التي لديها أسلوب خاص بعيد عن الكلام "الرخيص".



■ هناك انسجام في الاداء بينك وبين مجدي مشموشي وكذلك بينك وبين عماد فغالي...



- مجدي ممثل مخضرم ومحترف وهو بغنى عن التعريف، وكنا نفهم على بعضنا البعض "على الطاير"،أما بالنسبة إلى عماد فأستطيع القول إن أكثر متعة حصلت عليها في العمل في مسلسل هي مشاهدي معه سواء من ناحية التواطؤ الفكري أم الكيمياء لناحيتي الكوميدي والتمثيل خصوصاً وأن المخرج دافيد أوريان أعطانا مساحة وكنا نزيد حوارات على المشاهد ولا يوقفنا لكثرة ما كانت مهضومة، والاهم أننا انا وعماد كنا في بعض المشاهد لا نتكلم بل نتبادل النظرات فقط وكان ذلك يُظهر التواطؤ بيننا،وأنا أؤمن بأن قوة الممثل هي في صمته، وصمتنا كان أقوى من حكينا.



■ فيلم "بالحلال"نال جوائز عالمية.ماذا أضاف اليك وكيف كان العمل مع المخرج اسد فولادكار؟



- ما لا يعرفه احد هو أنني زدت وزني 24 كيلو لكي أستطيع أن أؤدي دور "عواطف" في الفيلم كما يُفترض وبطريقة مقنعة، لأنها إمرأة "هاملة نفسها" جداً، ما يعني أنني لم أتكل على جمالي فيه. الفيلم جعلني أعرف قيمة نفسي كممثلة ليس في لبنان، لأن قلائل من شاهدوه، بل في الخارج لأن عندما يقول لك منتج او مخرج او ممثل مخضرم الماني او هولندي او استرالي او نمساوي او اميركي او من غير جنسيات، عندما يقول لك "ترفع لك القبعة"، وأنك بالرغم من أن الدور كوميدي فأنت تقولين الجملة في اللحظة المناسبة وكأن هناك ساعة تعمل في رأسك، وأيضاً : "دمعنا ونحن نشاهدك وتأثرنا في عدة مشاهد".الطريقة التي تلقى بها الناس الفيلم خارج لبنان وفي البلدان الراقية التي أصبحت السينما فيها "شي كتير سابقينا فيه"جعلتني فعلاً أعرف قيمة نفسي كممثلة خصوصاً لأن الممثل يتم تقديره في الخارج. أما بالنسبة إلى أسد فولادكار فهو طفل كبير وصاحب قلب ابيض ومن المخرجين الهادئين والذين يعرفون ما يريدونه ويحترم عفوية الممثل، وأنا في عدة مشاهد في الفيلم اتكلت على عفويتي في ردود افعالي وغيرها وتركها.أسد فنان و"شهادتي فيه مجروحة.



■ إذن انت لم تنالي حقك في لبنان؟



- نلت حقي خارج لبنان عندما "فولت السينمات" في استراليا وبرلين من أجل "بالحلال" الذي دُبلج الى اللغة الالمانية وتمت مشاهدته بشكل كبير، وعندما وقف أهل الصحافة في هولندا والحضور في السينما وصفقوا.أخذت حقي أيضاً عندما شاركت في الاعمال السورية والاعمال المشتركة السورية-الاردنية-التونسية. أما في لبنان فلم أخذ حقي ولا أعرف لماذا ولا أسأل نفسي هذا السؤال لأن المواصفات لكي يصبح الممثل/ة بطل/ة تختلف عما هي في الخارج، وربما يجب حل هذه المعضلة وبصراحة سؤالك يجب أن يوجه إلى القيمين على الاعمال "اللي عم يجيبوني او ما عم يجيبوني" وعندها تعرفين الجواب بشكل أوضح .



■ ممثلات الكوميديا قليلات في لبنان، لماذا برأيك ومن ينافسك ؟



- غير صحيح أن ممثلات الكوميديا قليلات في لبنان بل قليلة هي النصوص الكوميدية التي تُكتب فيها أدوار كوميدية للبنات وهن يطللن بصور "أنثوية" إذا جاز التعبير لكي لا أقول كلمة أخرى، ولا أحد ينافسني لأنني لا أعتبر نفسي ممثلة كوميدية بل ممثلة مهما كان الدور الذي أؤديه. صحيح أنني عُرفت بالكوميديا ولكنني أديت أيضاً دور الشريرة، وبالعودة إلى المنافسة لم أقصد أنني أحسن من غيري أو أن غيري أحسن مني، ما قصدته هو أن لا أحد يحل محل أحد ولو أدت دور نورما مثلاً ممثلة غيري لكانت أدته على طريقتها الخاصة.