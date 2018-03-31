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بالصور: الموت يفجع ممثلاً لبنانياً شهيراً!

31
MARCH
2018
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توفي والد الممثل اللبناني سلطان ديب يوم الجمعة الواقع في ٢٩ آذار/مارس الحالي.

ونعى “ديب” والده بكلمات مؤثرة جداً وقال “يا ريت الإنسان بيقدر يعطي من عمره لحدا بيحبّه، يمكن كنت عطيتك من عمري كل عمري، بس الأمر بإيد رب العالمين، الله يرحمك يا عيوني ويجعلك من أهل الجنّة والنّعيم، الله يرحمك يا حج و يا رب تكون راضي عنّا“.

كذلك نعت شركة “سيدرز ارت برودكشن” (صبّاح إخوان) وأسرة مسلسل “الهيبة” والد سلطان ديب وقالت: “بمزيد من الحزن ننعي اليكم والد الممثل اللبناني سلطان ديب، المتوفي يوم الجمعة ٢٩ مارس ٢٠١٨ ، شركة سيدرز ارت بردكشن (صبّاح إخوان) واسرة مسلسل الهيبة تدعو له بالرحمه، ان لله وان اليه راجعون.”

نذكر ان سلطان ديب شارك في الجزء الاول من “الهيبة” ويعود ليشارك بالجزء الثاني من مسلسل “الهيبة – العودة” بطولة نخبة من وجوه الدراما: تيم حسن، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، منى واصف، رفيق علي أحمد، نقولا دانيال، عبد المجيد مجذوب، احمد الزين، ميشال حوراني، فاليري ابو شقرا، ختام اللحام، روزينا اللادقاني، خالد السيد، فادي ابي سمرا، نجاح سفكوني، ميرفا القاضي، ناتاشا شوفاني وغيرهم.

مسلسل “الهيبة العودة” قصة هوزان عكو، كتابة وسيناريو باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصباح. وسيعرض عبر شاشة الـ MTV التي سبق وعرضت الجزء الاول منه.

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