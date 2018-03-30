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"ليبان بوست" تكرّم إيلي صعب بطابعٍ بريديّ تقديراً لإنجازاته العالمية

30
MARCH
2018
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الإقتصاد - برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كشفت "ليبان بوست" عن طابعٍ بريديّ مخصّصٍ للمصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب “Elie Saab – Le Timbre”، وذلك تقديراً لانجازاته العالمية ولالتزامه الدائم في حمل اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية. وتأتي هذه المبادرة الرائدة ضمن سلسلة "ليبان بوست" الأخيرة لاطلاق الطوابع البريدية التكريميّة، حيث سبق وكرّمت العام الماضي رجل الأعمال اللبناني-العالمي كارلوس غصن. 
 
إعلان الطابع الجديد، جاء خلال حفل أُقيم في "بيت بيروت" – السوديكو، تسنّى فيه للحضور الغوص في عالم المصمم العالمي. حضر الحفل إلى جانب الرئيس سعد الحريري، حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية، وعددٌ من الوجوه الإعلامية والثقافية والفنية وأصدقاء صعب.
 
وفي كلمةٍ له، لفت رئيس مجلس إدارة "ليبان بوست" خليل داود إلى أن "مشوار إيلي صعب المهني بدأ مع الموهبة، والشّغف، والرؤية، والعمل المتواصل، والجرأة، والطموح، والتصميم، والإصرار، وكان بالكاد عمره 18 عاماً". وقال: "مسيرة ونجاح صعب لم تنتهِ، كما أن بيروت كانت دائماً وسط أعماله، ولبنان وسط قلبه. واليوم، وبكلّ فخر، نتشرّف بإصدار طابعٍ يحمل صورته واسمه، ليس فقط لإنجازاته العديدة، بل لأنّه ابتكر وحمل علَم لبنان في كل جولاته، تماماً كما تحمل "ليبان بوست" اسم لبنان".
 
من جهته، أشاد الرئيس الحريري بصعب، "الذي تربطنا به صداقة من أيام المرحوم الوالد"، وقال: "لبنان فخورٌ بك اليوم إيلي، وسوف نفتخر بك دائماً، لأنك قدوةٌ للشّباب اللبناني". وأضاف: "ربما فقد البعض الأمل، لكن عندما يرون ما استطعت تحقيقه، يتأكّدون أنّهم قادرون أيضاً. أنت رمزٌ للناس ولهؤلاء الشباب، ونتمنّى أن تبقى دائما في القمة، واعرَف أنّ كلّ اللبنانيّين فخورون بك، والدولة فخورة بك". وإذ شكر الحريري صعب على كل جهوده، نوّه بـ"تواضع إيلي رغم كلّ هذه الشهرة".
 
من ثمّ، أزاح الحريري وداود وصعب، الستار عن لوحةٍ تذكاريّة تخلّد الطابع التكريمي لصعب.
 
وبعد أن تسلّم درعاً تقديريّة لمساهماته وعطاءاته، أعرب صعب عن امتنانه لهذه الحفاوة والتقدير، معتبراً أنّه تكريم "لجميع المبدعين اللبنانيين في لبنان والعالم وما أكثرهم! فهم يعكسون الصورة الإيجابيّة عن بلدنا". وشدّد على أنّ "كلّ واحدٍ منّا قادر أن يصنع الفرق بكل الأوقات وبكل الظروف. كل لبناني ناجح هو همزة وصلٍ وتواصلٍ تماماً مثل الطابع البريدي".
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